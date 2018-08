Eerste training SV Bedum Oldstars en een hoofdrol voor de kicksen van Ronald

Na zomerstop van vijf weken stond woensdag 15 augustus in het teken van de eerste training van de SV Bedum Oldstars. Een training waar 21 Oldstars en een gastspeler, Jaap Dekker, voor aanwezig waren.Een eerste training is altijd even spanend want er was geen nieuwe trainer wat betekent dat er niet opeens 50 spelers op het veld staan. Iets wat bij de komst van een ‘nieuwe’ vaak wel het geval is. Dan zijn er spelers die vanuit de diepste spelonken van een club tevoorschijn komen om de nieuwe trainer te laten zien dat zijn voorganger er helemaal niets van heeft begrepen. Maar ook deze eerste training stond er een oude bekende voor de groep in de persoon van Johan Kuiters. ‘De Kuit’ nam nog even de honneurs waar voor Nanno die in het bad van Engelbert nog druk is met het redden van zeemeerminnen, de pers te woord te staan en af en toe een sigaar opsteken. Inclusief de assistent-trainer zelf waren er 22 enthousiastelingen komen opdraven waaronder de ondertussen 61-jarige Ronald Jansen. Ronald was in de zomerstop jarig geweest en kwam voor aanvang van de training met tassen vol met lekkernijen naar het sportcomplex. Het kon werkelijk niet op waar we ons te goed aan konden doen want eerlijk is eerlijk, de koeken en ice tea was van prima kwaliteit. Voor zijn verjaardag had Ronald een paar nieuwe kicksen gekregen van het merk Adidas. Ik moet zeggen ze stonden ‘de parel van Arnhem en omstreken’ goed. Natuurlijk waren er de bekende grappen van de dozen en de schoen of de schoen en de doos maar Ronald trok zich daar niets van aan. In de partijvormen schoot hij weer als vanouds uit alle standen op doel maar waarbij paal en lat niet gespaard werden. Maar alle trainingen van ‘De Kuit’ beginnen precies eender dan bij Nanno, met oefeningen zonder bal. Oefeningen die door ze in je eigen tempo uit te voeren prima te doen waren. Al snel merkte ik aan mijn lichaam dat ik even weer aan de ondergrond moest wennen maar toen de oefeningen met bal op het programma stonden verdween dat ‘euvel’ als sneeuw voor de zon. Een zon die het gruwelijk stroeve kunstgras al weer behoorlijk deed opwarmen. Na een aantal balgevoel oefeningen was het uiteraard tijd voor de partijtjes waar alle tweeëntwintig spelers voor naar het complex aan de Sportlaan waren gekomen. Onze eerste partij tegen het team van super-strateeg Jacob Venema werd 4-4 en waar ik, gezien de krachtsverhouding wel mee kon leven. Onze tweede partij was tegen ‘Ronald and Friends’ en wat even een ander plakje kaas werd. We kwamen nog wel voor met 2-0 maar die voorsprong verdween als de bekende sneeuw voor de zon. Maar we toonden karakter en lieten geen spaan over van de filosofie van Jan Dirk van der Zee, dat het niet gaat om resultaat maar louter en alleen om het plezier hebben. Ik kan onze directeur amateurvoetbal echter vertellen dat het plezier bij Feyenoord en FC Groningen, om maar even een voorbeeld te noemen, toch iets minder groot zal zijn dan wanneer ze beide geen draai om de oren hadden gehad. Plezier en de juiste resultaten zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat bleek ook in onze derde partij waar we een aantal, volgens Herman, ‘gruwelijke’ goals werden gescoord. Een partij, onder het toeziend oog van de op dit moment nog zwaar geblesseerde Jan Smit, met de cijfers 3-0 over de streep werd getrokken. Dat zorgde voor een eerste toernooiwinst waarbij we het team van Jacob Venema met een doelpunt verschil voor bleven. Een doelpunt verschil en wat dus liet zien waar het om draait in het voetbal. Altijd volle bak spelen en je tegenstander eigenlijk niets gunnen is het credo van de meeste voetballers. Een gegeven waar ‘onze’ Nederlandse ploegen in Europa ook mee werden geconfronteerd zodat het nu al bijna zeker is dat ‘we’ mogen hopen dat PSV en Ajax ons land nog een beetje netjes vertegenwoordigen want de rest bakt er niet veel van. Wat natuurlijk ook nog even aan de orde kwam was de aanstaande trip van een aantal teamgenoten naar Iran. Gezien het programma een mooie trip voor de mannen en waar we via mijn site www.puurvoetbalonline.nl het thuisfront van op de hoogte gaan houden. Ik zal vanuit Nederland het nieuws van onze correspondent in Iran, Bram Bakker, over de belevenissen van onze teamgenoten publiceren. Teamgenoten die na afloop van hun trip naar Iran al zijn uitgenodigd bij het programma Jinek zijn uitgenodigd en waar als ik ze was ook even contact werd gezocht met Jan Slagter. Jan is de baas van omroep Max en je ziet weleens ergens een promo van het programma ’We zijn er bijna’ en waar vast wel een versie van, we zijn gelukkig bijna weer terug, op is te maken. Want gezien de oubolligheid van ‘’We zijn er bijna’ leveren de belevenissen van de mannen in Iran vast betere beelden op. Zo kwam er uiteindelijk een einde aan een eerste training met een hoofdrol voor de schoenen van Ronald, waren we blij dat Jan alweer een beetje mobiel was, vonden we het jammer dat de kantine nog niet open was en had niemand nog een uitnodiging ontvangen voor de selectiewedstrijden voor het Gronings of het Nederlands team dat aan het multicultureel toernooi in Leeuwarden mag deelnemen. Dus op dat gebied is er dus nog niets veranderd bij de ouderenbond en consorten. Wij kijken niet naar kwaliteit maar houden het bij onze vriendjes.