VV Middelstum verliest clubman Sietze Goossen

In de Twaalf Hoven te Winsum is op 1 augustus op 84-jarige leeftijd Sietze Goossen overleden. Hij heeft als vrijwilliger veel voor de voetbalvereniging Middelstum betekend.Sietze Goossen was jarenlang een trouwe vrijwilliger binnen de voetbalvereniging Middelstum. Een vrijwilliger waar nooit tevergeefs een beroep op werd gedaan was een typering die absoluut bij Sietze Goossen paste. Tal van functies heeft de op 20 augustus 1933 in Fraamklap geboren en later naar Middelstum verhuisde Sietze Goossen binnen de voetbalvereniging Middelstum vervuld en waar de functie van consul er een van was. Sietze Goossen was in die functie een consul die onverbiddelijk was. Zijn mening, of er op de velden van de voetbalvereniging Middelstum wel of niet gespeeld kon worden, was altijd leidend en waar ook niet van af werd geweken. Een voetbaldier werd hij ook genoemd en ook zijn rol in de kantine mocht ook zeker niet onderschat worden. Sietze Goossen was zeer gezien binnen de v.v. Middelstum en werd gewaardeerd voor zijn vele werkzaamheden die hij vele jaren voor de voetbalvereniging verrichtte. Als grote blijk van waardering werd hij daarom in 2005 benoemd tot erelid van de voetbalvereniging Middelstum. Een onderscheiding die voor de bescheiden Sietze Goossen niet had gehoeven maar waar hij diep in zijn hart zeer trots op was. Dat was de in zijn werkbare leven als stukadoor actieve Sietze Goossen namelijk ten voeten uit. Hij was niet iemand die graag op de voorgrond stond maar het vrijwilligerswerk binnen de voetbalvereniging als de normaalste zaak van de wereld zag. In 2009 ging het met de gezondheid van de clubman in hart en nieren achteruit. Zijn geheugen liet hem steeds meer in de steek en dat zorgde dat het clubicoon minder op de velden of de kantine van ‘zijn’ Middelstum te vinden was. Iets waar helemaal een einde aan kwam toen hij in juni 2014 tijdelijk naar het Hippolytushoes ging en een maand later naar de Twaalf Hoven in Winsum verhuisde. Een moeilijk besluit voor zijn vrouw en kinderen maar wat voor iedereen de beste oplossing was. Daar in Twaalf Hoven was hij uiteindelijk op zijn plaats. Op 1 augustus kwam er echter een einde aan het leven van Sietze Goossen.