Reis naar Iran komt in zicht voor de SV Bedum Oldstars

De meesten van jullie hebben inmiddels de vakantie weer achter de rug. Hopelijk is iedereen gezond en heeft iedereen ook zin om de aangekomen pondjes er weer af te trainen.Het bovenstaande stond in de mail wat de Walking Footballers van de SV Bedum kregen toegestuurd door Jan van Woudenberg. Want, we mogen op woensdag 15 augustus, eindelijk weer los. Jan was direct weer ‘complimenteus’ want Jan rekende waarschijnlijk even naar zichzelf. Onze coördinator sprak over aangekomen pondjes en meer van die gekkigheid. Gelukkig hoef ik op dat gebied assistent-trainer Johan Kuiters niet teleurstellen want bij mij zijn er dus geen pondjes bijgekomen. Ik heb mij namelijk keurig aan het door de technische staf opgestelde trainingsschema gehouden en waardoor er dus geen pondjes zijn bijgekomen. Waar voor mij, en nog een gedeelte van de Walking Footballers, de druk niet direct heel groot is geldt dat niet voor onze Irangangers. Bij dat ensemble ligt er wel de nodige druk. Want door het catastrofaal presteren van onze clubs in Europa moeten onze Irangangers daar wel presteren willen we als voetballand niet helemaal afgeserveerd worden. Dus vandaar dat ik komende woensdag benieuwd ben hoe de mannen van ‘team Iran’ er precies voor staan. Dan is de vraag hoe het is met de scherpte met de ‘Bomber van Bedum, in het dagelijks leven ook wel Tonnie Niemeijer genoemd. Tijdens de laatste trainingen voor de te lange zomerstop was: ‘Der Bomber’ soms wel en soms minder scherp en wat in Iran niet kan. Daar moet Tonnie er direct vanaf minuut staan om een verpletterende indruk te maken. Ik ben ook nieuwsgierig naar de conditie van Bram Bakker. Bram hebben we voor de zomerstop een aantal weken moeten missen. Onze technicus was volgens de verhalen op hoogtestage en werd door de one en only Louis van Gaal geprepareerd voor de tournee naar Iran. Een tournee waar Massoud Djabani de aanstichter van was. Mooi voor Massoud was dat er een aantal spelerd waren dat wel interesse had in deze trip zodat Massoud, samen met Jabbar Mobareky, het kon gaan organiseren. Persoonlijk hoop ik wel dat onze beide Iraneze vrienden de mensen in hun geboorteland de regels goed hebben uitgelegd. Want op het kunstmatje in Bedum komen Jabbar en Massoud met regelmaat voor de ‘balverliefd-bokaal’ in aanmerking. En dat moeten we in Iran niet hebben want ik moet er niet aan denken dat de achterblijvers nog ingevlogen moeten worden om de tegenvallende resultaten weg te werken. Wie niet balverliefd is dat is de nog voorzitter van SV Bedum, Martin Broekmans. Martin is meer van de momenten. Momenten die heel vervelend zijn wanneer hij tegen je speelt en prettig wanneer hij je teamgenoot is. Ik voorspel dan ook dat Martin in de volle stadions in Iran de show gaat stelen met zijn op het juiste moment uitgevoerde acties. Wim Keizer en Peter Rolf zullen als Haarlemmer olie moeten fungeren en daarom ben ik ook erg benieuwd naar hun fitheid. Verder is Jan van Woudenberg van de partij die ook in Iran het Walking Football ‘SV Bedum-style’ gaat promoten. Dat zijn de Bedumers die naar Iran vertrekken om daar tegen Iranese leeftijdsgenoten te voetballen. Er gaan echter geruchten dat de achterblijvers vanaf 29 augustus alle dagen in training gaan. Want een niet scherpe Tonnie, een te bal verliefd duo of een geen momenten hebbende voorzitter kunnen we niet hebben als SV Bedum Oldstars. Dan gaat het mes in de selectie en worden er andere spelers ingevlogen. Dat laatste gebeurt namelijk ook in het betaald voetbal. Niet goed? Gewoon opzouten en een blik met nieuwe krachten open trekken. Maar mij gevoel zegt dat het een dergelijke vaart niet gaat lopen zodat de rest zich kan voorbereiden op de ‘selectiewedstrijden’ voor een multicultureel toernooi in Leeuwarden. Maar zoals voor de zomerstop de verwachting al was, ik verwacht niet dat een van mijn teamgenoten uitgenodigd is om namens team Nederland of anders voor de provincie Groningen aan dit toernooi mee te doen. Want gezien het verhaal ‘Bristol’ zullen het in Leeuwarden wel weer vriendjes van…. teams worden.