Voor Kloosterburen was het sportief gezien een waardeloos seizoen

Het seizoen 2017-2018 zit er op. Een seizoen dat in het weekend van 23/24 september 2017 begon en waar, wat de reguliere competitie betrof in het weekend van 26/27 mei een einde aan kwam en waar ik via de Ommelander Courant Voetbalbijlage op terug wil kijken.Bij het bijhouden van mijn archief wat betreft mijn geschreven verslagen voor de Ommelander Courant en Oostermoer kwam ik ook de voetbalbijlage seizoen 2017-2018 tegen. Een voetbalbijlage met de trainers van de voetbalverenigingen in het Ommelandergebied. Voetbaltrainers die allemaal bepaalde verwachtingen hadden. Verwachtingen waar ik deze zomer ga kijken om te zien wie zijn doelstelling met zijn team wel maar ook niet heeft gehaald. Inbegon men het seizoen 2017-2018 met het duo Pieter Oosterhuis en Robert Benes als technische staf. Beide mannen hadden duidelijke ambities met de spelersgroep. Er werd namelijk ingezet op een plaats bij de eerste vier in zondag 5D door het duo dat in het eerste competitieduel direct een beste deksel op de neus kreeg. Thuis werd er namelijk met 10-2 van Eext verloren. Velen hoopten toen dat Eext een regelrechte titelkandidaat was en dat de ruime nederlaag een incident was. Maar al snel bleek dat Kloosterburen, waar Oosterhuis ondertussen was vertrokken door een verandering van werkzaamheden, een zwaar seizoen zouden krijgen. Na een gelijkspel tegen streekgenoot Warffum werd er uit met 7-0 van Tynaarlo verloren en met veel pijn en moeite thuis met 2-1 van Froombosch gewonnen. Na de zege op Froombosch dacht interim-trainer Robert Benes even het lek boven te hebben want een week later was Kloosterburen met 1-5 te sterk voor rode lantaarndrager Woltersum. Helaas voor de Marnebewoners werd er vervolgens nog maar twee keer gewonnen. Thuis werd er, onder leiding van intussen het duo Wim Nubé/Robert Benes gewonnen van Woltersum en een paar maanden later wist Kloosterburen thuis te winnen van Zevenhuizen. De laatste zege kwam overigens tot stand onder leiding van weer een andere interim want doordat Robert Benes besloot om er na het verloren uitduel tegen Froombosch een punt achter te zetten besloot ook Nube, die naast trainer van Stedum ook familiare banden met de interim had, zijn ondersteunende diensten richting Kloosterburen te beëindigen. Dat zorgde dat men in Kloosterburen een volgende oplossing moest zoeken en waardoor voorzitter Ron Bolt in de laatste zes duels als coach fungeerde. Ook Bolt wist met Kloosterburen een keer te winnen maar onder zijn leiding straalden de Kloosterbuurders meer strijdlust en plezier uit dan onder alle combinaties die eerder in het seizoen voor de groep stonden. Maar kort samengevat, het was voor Kloosterburen sportief gezien een waardeloos seizoen. Een seizoen waarin al snel duidelijk werd dat de doelstelling, eindigen bij de eerste vier, ingeschaald kon worden in de categorie van opmerkingen als dat FC Groningen wel ‘even’ kampioen van Nederland gaat worden.