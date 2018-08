Bij een BNO gewoon ‘out of competition’

Op mijn columns over de papierenwedstrijden in het amateurvoetbal kwamen ook in het weekend reacties binnen. Reacties die laten zien dat het aantal ‘papieren’-duels die Henk Abrahams als wedstrijdsecretaris van VAKO nog maar het topje van de ijsberg is.Enkele dagen geleden kreeg ik een telefoontje van een wedstrijdsecretaris van een grote vereniging uit de provincie Groningen. Hij had mijn columns gelezen en kon de teksten alleen maar ondersteunen. ‘Het probleem dat Henk aankaart, het op papier afwerken van wedstrijden, gebeurt al jaren. Als wedstrijdsecretaris word je met regelmaat benaderd voor iets waar ik nooit aan zal meewerken. Ik zal echt nooit meewerken aan een duel op papier afhandelen. Maar het probleem in deze ligt gewoon bij de verenigingen. Er zijn namelijk verenigingen die hun elftalleiders de vrije hand geven om maar van alles te regelen. Wanneer je dat als vereniging toestaat is het hek van de dam en staat de KNVB machteloos. Dus is de oplossing simpel: laat het wedstrijdbeleid bij de wedstrijdsecretarissen. En wanneer die hun werk goed doen is het op papier afwerken van wedstrijden vlot afgelopen. Want een correct werkende wedstrijdsecretaris vult namelijk gewoon een B.N.O (Bezoekers Niet Opgekomen) in. En wanneer dat gebeurt kan de bond namelijk ingrijpen en een team zelfs uit de competitie halen.”Dit zijn duidelijke woorden van een ervaren wedstrijdsecretaris die ook verder nog wat in en outs vertelde over het gedrag van(te) veel verenigingen. Want er zijn verenigingen die met bijvoorbeeld hun zondagelftal de laatste jaren al niet meer op bepaalde complexen zijn geweest en een B.N.O dan maar voor lief namen. Wanneer je dat hoort dan vraag je je toch echt in alle redelijkheid af hoe het zo ver heeft kunnen komen. Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat de voetbalwereld geworden is tot wat het nu is. Competities waar geen lijn in te ontdekken is en velen precies doen waar ze zelf zin in hebben. Het amateurvoetbal is in twee categorieën (A en B) verdeelt. In de A-categorie gaat alles nog een beetje normaal hoewel ook daar wedstrijden werden gecanceld door een tekort aan spelers of een smoes van, de boot vaart niet. Maar dat waren incidenten en dat staat gelukkig nog in schril contrast met datgene wat er in de B-categorie aan de hand is. Vroeger was je enige ‘vijand’ de overvloedige regenval zodat het veld onbespeelbaar was. Tegenwoordig komt het ‘gevaar’ overal vandaan. Een team wat niet komt opdagen, de weersomstandigheden die een duel niet door laten gaan of je eigen teamgenoten die je in de steek laten zijn tegenwoordig de ‘daders’ dat er niet gevoetbald kan worden. Als nog steeds voetbaldier wil ik daarom ook niet snappen dat duels ‘gewoon’ op papier worden afgewerkt en er dan ook nog eens uitslagen als bijvoorbeeld 5:5 worden ingevuld. Ja, inderdaad het team wat met de vraag komt of het een ‘papieren’-wedstrijd kan worden wil ook nog een punt. Een vraag waar te vaak positief op gereageerd wordt. Vorige week stuurde Kick Mulder mij een column over het zondagvoetbal in Bedum. Een column met als kop, wie de schoen past…..Die kop zou ook boven dit artikel kunnen staan want natuurlijk weten veel clubs/teams dat ze er een zootje van maken. Ik ben gelukkig geen wedstrijdsecretaris en ook geen KNVB-functionaris. Als wedstrijdsecretaris zou ik de papieren duels allemaal een BNO-tje geven en als het als KNVB-functionaris aan mij zou liggen was het bij een BNO al ‘out of competition’.