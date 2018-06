FC LEO ging voor de verrassing

Het seizoen 2017-2018 zit er op. Een seizoen dat in het weekend van 23/24 september 2017 begon en waar, wat de reguliere competitie betrof in het weekend van 26/27 mei een einde aan kwam en waar ik via de Ommelander Courant Voetbalbijlage op terug wil kijken.Bij het bijhouden van mijn archief wat betreft mijn geschreven verslagen voor de Ommelander Courant en Oostermoer kwam ik ook de voetbalbijlage seizoen 2017-2018 tegen. Een voetbalbijlage met de trainers van de voetbalverenigingen in het Ommelandergebied. Voetbaltrainers die allemaal bepaalde verwachtingen hadden. Verwachtingen waar ik deze zomer ga kijken om te zien wie zijn doelstelling met zijn team wel maar ook niet heeft gehaald.is de volgende club die in de voetbalbijlage aan bod kwam. De Leensters sprongen voor aanvang van het seizoen 2017-2018 een gat in de lucht. Want na een aantal jaren tegen voornamelijk Friese opponenten mochten de Leensters het weer in hun eigen provincie proberen. In de voetbalbijlage van de Ommelander sprak Erwin Molog de hoop uit dat hij met zijn team voor een verrassing zou kunnen zorgen. Iets waar het al snel naar uit begon te zien. De Leensters draaiden namelijk aan de bovenkant van de ranglijst mee. Dat zorgde dat er een redelijke kans bestond dat de oranjebrigade van Molog in de nacompetitie terecht zou komen. Maar richting de slotfase van het seizoen staken er wat geruchten de kop op dat er binnen de selectie ook boys waren die promoveren naar de derde klasse niet zagen zitten. Iets wat werd gevoed door het feit dat er wat spelers van buitenaf naar Leens zouden komen. Spelers, Stan Buikema, Bo Tukker, Mark van der Klei en Jasper Wiersum, die alle ploegen in zeker de vierdeklasse prima kan gebruiken. Dat zorgde dat er een beeld ontstond van, FC LEO wil dit seizoen liever niet naar de derde klasse. Nu moet je altijd maar afwachten wat er van dat soort geruchten waar is maar om nu te zeggen dat de Leensters in hun laatste drie competitieduels echt vol gas hebben gegeven werd door velen betwijfeld. Ik zag de Leensters tijdens het thuisduel tegen Corenos toen er nog voldoende kansen waren om de nacompetitie te bereiken. Laat ik zeggen, dat was geen duel waarin de Leensters vol voor de winst gingen tegen een Corenos dat dit wel deed en met 1-3 won. Een paar dagen later gingen Erwin Molog en zijn mannen vervolgens met 2-11 onderuit tegen SJS en een week later met 4-1 tegen weer Corenos. Een Corenos wat niet alleen optimaal profiteerde van het feit dat er binnen FC LEO waren die wel en er waren die niet wilden promoveren, maar ook profiteerde van het feit van een waardeloos competitieverloop. Want nu werd Stedum o.a. de dupe van een stukje wanbeleid binnen de bond en nog wel een beetje maar daarover later meer. Maar om het verhaal FC LEO af te maken, inderdaad zorgden de Leensters voor een verrassing maar er waren er die dat toch graag anders hadden gezien.