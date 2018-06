SV Bedum-zondag: En vierde plaats bewijst gelijk Abel Darwinkel

Het seizoen 2017-2018 zit er op. Een seizoen dat in het weekend van 23/24 september 2017 begon en waar, wat de reguliere competitie betrof in het weekend van 26/27 mei een einde aan kwam en waar ik via de Ommelander Courant Voetbalbijlage op terug wil kijkenBij het bijhouden van mijn archief wat betreft mijn geschreven verslagen voor de Ommelander Courant en Oostermoer kwam ik deze week ook de voetbalbijlage seizoen 2017-2018 tegen. Een voetbalbijlage met de trainers van de voetbalverenigingen in het Ommelandergebied. Voetbaltrainers die allemaal bepaalde verwachtingen hadden. Verwachtingen waar ik deze zomer ga kijken om te zien wie zijn doelstelling met zijn team wel maar ook niet heeft gehaald. ‘We moeten met SV Bedum-zondag bij de eerste zes kunnen eindigen’ waren de woorden van Abel Darwinkel in de voetbalbijlage. Een uitspraak wat geen grootspraak was. De zondagtak van SV Bedum eindigde namelijk op een prima vierde plaats en wat ze een plaats in de nacompetitie opleverde. Ik heb de zondagvoetballers van SV Bedum redelijk wat keren zien spelen en de meeste keren bleven in die duels de punten bij de thuisploeg. Twee keer ging het namelijk fout in een wedstrijd waarbij ik lijfelijk aanwezig was. Zo hadden de paarshemden op 8 april een offday tegen Gruno en werd de nederlaag van 1-8 de grootste van het seizoen. Een nederlaag die er voor zorgde dat de titelkansen vervlogen waren omdat toen kloploper Gruno liet zien dat het op alle fronten beter was dan SV Bedum. Maar na deze ruime nederlaag herpakte SV Bedum zich en ging het vol voor een plaats in de nacompetitie. Een nacompetitie die men ook wist te bereiken en waarin Udiros uit het Friese Nieuwehorne de tegenstander werd. Thuis op het eigen kunstgras waren de Bedumers absoluut de bovenliggende partij maar werden de kansen die er meer dan voldoende kwamen niet benut. Een keer troffen de Bedumers doel maar doordat de gasten dat twee keer deden was het nacompetitieavontuur al na een ronde voorbij. Dat zorgt dat SV Bedum-zondag ook het komend seizoen in de vierdeklasse zal uitkomen. Een klasse waarin het ook weer een gemeentelijke derby tegemoet kan zien omdat Bedum en Eenrum vanaf 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente Het Hogeland behoren. Met Warffum en Kloosterburen in de vijfdeklasse zijn er nog vier verenigingen in de nieuwe gemeente actief in het zondagvoetbal en dat is niet veel. Maar gelukkig zijn er nog personen, zoals in Bedum Abel Darwinkel en Wim Helder, die er voor willen gaan om het zondagvoetbal in stand te houden. Dat is mooi en terecht. Want natuurlijk heeft het zondagvoetbal bestaansrecht maar moet je er wel wat voor doen. Het wordt door de criticasters vaak gezegd dat het zondagvoetbal niets meer voorstelt en wat ze in Bedum gelukkig proberen te ontzenuwen en wat ze met een vierde plaats in het seizoen 2017-2018 als vierdeklasser prima gelukt is.