VV Winsum: een vierde plaats op weg naar een volgende stap

Het seizoen 2017-2018 zit er op. Een seizoen dat in het weekend van 23/24 september 2017 begon en waar, wat de reguliere competitie betrof in het weekend van 26/27 mei een einde aan kwam en waar ik via de Ommelander Courant Voetbalbijlage op terug wil kijkenBij het bijhouden van mijn archief wat betreft mijn geschreven verslagen voor de Ommelander Courant en Oostermoer kwam ik deze week ook de voetbalbijlage seizoen 2017-2018 tegen. Een voetbalbijlage met de trainers van de voetbalverenigingen in het Ommelandergebied. Voetbaltrainers die allemaal bepaalde verwachtingen hadden. Verwachtingen waar ik deze zomer ga kijken om te zien wie zijn doelstelling met zijn team wel maar ook niet heeft gehaald.eindigde dit seizoen op een vierde plaats en dat was op voorhand al een prestatie waar Robert Bos niet ontevreden mee zou zijn. Bos hoopte verder dat zijn team misschien zelfs nog mee zou kunnen doen in de strijd om een periodetitel. Iets waar het voor de winter nog niet echt naar uitzag maar waar na de winterstop duidelijk verandering in kwam. Ik heb de Winsumers in competitieverband nooit zien voetballen maar wat je hoorde dat er na de winter meer balans in het elftal zat. Even wat ‘poppetjes’ op andere posities wil daarbij weleens helpen en dat was ook wat er in Winsum gebeurde. Opeens begon het te lopen bij Groen/Wit/Zwart en richting de slotfase van een qua uitslagen zeer wisselend seizoen verscheen er zelfs de kans op een plaats in de nacompetitie aan de horizon. Maar dat lukte uiteindelijk niet zodat het voor de na dit seizoen uit Bedum vertrekkende Robert Bos en zijn team bij een vierde plaats bleef. Een plaats die de Winsumers weliswaar niets opleverde maar wat absoluut als basis kan dienen voor weer een stapje meer in het seizoen 2018-2019v waarin Bert Vos als trainer de scepter in Winsum zal zwaaien.