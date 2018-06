SV Bedum-zaterdag 'pakt' meer dan doelstelling

Het seizoen 2017-2018 zit er op. Een seizoen dat in het weekend van 23/24 september 2017 begon en waar, wat de reguliere competitie betrof in het weekend van 26/27 mei een einde aan kwam en waar ik via deop terug wil kijkenBij het bijhouden van mijn archief wat betreft mijn geschreven verslagen voor de Ommelander Courant en Oostermoer kwam ik deze week ook de voetbalbijlage seizoen 2017-2018 tegen. Een voetbalbijlage met de trainers van de voetbalverenigingen in het Ommelandergebied. Voetbaltrainers die allemaal bepaalde verwachtingen hadden. Verwachtingen waar ik deze zomer ga kijken om te zien wie zijn doelstelling met zijn team wel maar ook niet heeft gehaald. Het eerste team wat aan bod kwam in de voetbalbijlage was. Bij de zaterdagtak was trainer René Wollerich vertrokken en voor hem kwam een oude bekende terug naar Bedum. Oud-speler Remy van der Wal was twee jaar eerder naar De Pelikanen vertrokken maar in Appingedam ging men voor aanvang van het seizoen 2017-2018 fuseren en had men misschien wel met de Bedumer had doorgewild maar die zag dat zelf niet zitten. Daardoor kwam Remy van der Wal bij SV Bedum in beeld als trainer en hoopte met zijn ploeg op een plaats bij de eerste vijf. Na een aantal prima duels in het bekertoernooi ging het in de competitie ook direct prima en de doelstelling, een top-5 klassering, was duidelijk in beeld. Binnen SV Bedum waren velen verbaasd over het presteren van zaterdag 1 en kwam het woord kampioenschap nog niet in beeld. Klazienaveen en Pelikaan S waren lange tijd de grote kanshebbers al speelden de Bedumers bovenin de ranglijst ook een aardig woordje mee. Na de winter bleef het prima gaan in Bedum maar richting het voorjaar kwam er toch wat ruis op de lijn. Er werden onnodig puntverlies geleden en een kampioenschap was heel ver weg. Maar waar de Bedumers punten verloren deden Klazienaveen en in iets mindere mate Pelikaan S dat ook. Dat zorgde, met nog twee duels te gaan, Pelikaan S de titel voor het grijpen had. Bij een gelijkspel in het thuisduel tegen SV Bedum had de formatie uit Oostwold aan een punt genoeg om kampioen te worden. Maar de Bedumers gaven zich niet gewonnen en pakten in Oostwold de volle buit van drie punten. Met nog een duel te gaan bedroeg de voorsprong van de ploeg uit Oostwold nog twee punten en hadden ze nog steeds aan een punt genoeg om de titel te pakken. Maar iedereen weet wat er gebeurde, Pelikaan S ging onderuit tegen Groen Geel en SV Bedum won de derby tegen Omlandia. Dus niks een plek bij de eerste 5 maar ‘gewoon’ kampioen. Na het kampioenschap waren er al snel geluiden te horen van, ze hebben niks in de eerste klasse te zoeken. Iets wat men aan het begin van het seizoen ook zei van VVV Venlo in de eredivisie. De gedoodverfde degradatiekandidaat werd er gezegd. Natuurlijk zal Remy van der Wal aan het begin van het seizoen 2018-2019 niet direct gaan roepen dat hij voor een plaats bij de eerste vijf gaat. Maar zegt nooit, nooit want wie voor het seizoen 2017-2018 voorspeld had dat SV Bedum-zaterdag in 2J kampioen zou worden was, denk ik voor ‘gek’ verklaard.