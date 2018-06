WK Rusland boeit niet en het stadionpubliek is gepromoveerd tot klapvee.

Bij het verzamelen van de plakboeken van Ursula die meegingen naar Wilfred Bronsema viel mijn oog op het boek Eindspel. Een boek wat ging over de val van Sepp Blatter en velen van zijn corrupte volgelingen.Donderdag 14 juni begint het WK Voetbal in Rusland. Een WK wat door de Russen op 2 december 2010 van Sepp Blatter en zijn trawanten werd gekocht. Iets wat de oliesjeiks uit Qatar ook deden want daar wordt het WK 2022 georganiseerd en ook daar verdienden Sepp en zijn volgelingen een vermogen aan. In het boek Eindspel van Tom Knipping en Iwan van Duren valt te lezen hoe deze toewijzingen tot stand zijn gekomen. Er is namelijk met miljoenen gesmeten door de mannen van Poetin en de olieboertjes uit Qatar om dat spektakel maar binnen de grenzen te krijgen. Ik had het boek al een keer gelezen maar toch werd ik getrikkert om het nogmaals uit de kast te pakken. Dit om te kijken of er ondertussen al wat is veranderd binnen de FIFA en UEFA. Vergeet het maar was al snel mijn conclusie. Wie het geld heeft pakt zijn of haar macht en staat die nooit meer af. Of ze moeten, zoals, Blatter en Platini, afgezet worden. Maar al lezende kom je al snel tot de conclusie dat of ze nu Blatter, Platini of de nieuwe baas Infantino heten, corrupt zijn ze allemaal. Daarom zal het allemaal wel wat er deze weken allemaal in Rusland gebeurt. Een land waar een man aan de macht is die Blatter en Platini als zijn vrienden ziet. Want tijdens het WK zullen Blatter en Platini zijn gasten zijn. Oude vrienden noemt de baas van Rusland dat en niemand zal hem tegenspreken. Want als loopse teefjes lopen de Bobo’s straks in Rusland rond want je moet daar als Bobo wel bij de grote Poetin horen. Vanmorgen hoorde ik bij toeval nog het verhaal wat een dagvergoeding van een UCI-lid bedraagt. Een bedrag waar een medewerkster in de zorg in een week nog niet mee thuiskomt. Maar dat is nog maar een schijntje vergeleken bij wat de Bobo’s van de FIFA opstrijken. Dat Nederland niet meedoet aan die schijtvertoning zorgt dat het WK in Nederland niet echt leeft. Ik moet zeggen, al had Nederland ook wel meegedaan dan had ik ook niet gekeken. Lezen doet weten zegt men vaak en teveel lezen doet teveel weten. Wanneer je dat eens noemt dan hoor je vaak, dat is allemaal fictie zoals mijn grootste criticaster 2017, Wilbert Gort uit Grijskerk, steeds beweerde. Een wat vreemde opmerking want Knipping en Van Duren schreven meer boeken over Maffiapraktijken in het hedendaagse voetbal en hebben nooit een rechtszaak aan hun kont gehad. Dat zegt dus voldoende over wat ze naar buiten hebben gebracht. Iets wat ook geldt over alles wat zich rond de toewijzing van dit WK heeft afgespeeld. Een grote corrupte bende. Maar de komende vier weken is het feest in Rusland waar de oliebaronnen de mooiste plaatsen hebben en de Van Praagjes en Guddes achteraan in de rij mogen aansluiten. De Van Praagjes en Guddes die in Nederland hun oren lekker laten hangen naar de Tv-zender Fox. Een paar maanden geleden riep o.a. Hans Nijland nog heel stoer dat hij voor zijn supporters op zou komen waar het ging om de aanvangstijden van de eredivisie duels. Maar toch zijn de lunchwedstrijden op verzoek van Fox met een kwartier vervroegd. Dat is lekker dan want reken maar dat dit gevolgen gaat hebben voor de wedstrijden in de B-categorie op zondag. Dit weekend hoorde ik iemand zeggen, het stadionpubliek is alleen maar klapvee. Ik deel zijn mening want straks gaan ‘we’ ook nog naar de zondagavond met het eredivisievoetbal. Maar eerst het feestje van Poetin en dan de rest zullen we maar zeggen maar wat voor mij niet in de schaduw mag staan van de wedstrijden in het amateurvoetbal