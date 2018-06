Aanstelling nacompetitie: Het juiste lijntje is belangrijker dan een goed rapport.

De opmerking,, die ik gisteren op facebook plaatste zorgde uiteraard voor de nodige reacties.De opmerking die ik gisteren plaatste had ik ook vorig jaar of dat jaar daarvoor ook kunnen plaatsen. Want ook toen was het pure willekeur wat betreft het aanwijzen van de in sommige gevallen arbitrale trio’s. Arbitrale trio’s waar totaal geen chemie tussen bestond omdat de assistenten zich in sommige gevallen maar moeilijk konden schikken in een ‘ondergeschikte’’ rol. Dat zorgde in een paar gevallen voor een slecht presterend trio die, en waar ik toevalligerwijs beide keren bij aanwezig was, er voor zorgden dat de winst niet bij de teams terecht kwam die daar recht op hadden. Dan denk je weleens dat wanneer een bond bepaalde signalen binnenkrijgt dat er wel iets gaat veranderen. Maar vreemd genoeg gebeurt dat niet altijd. Want ook in het achter ons liggend weekend zag ik weer een ‘team’ in actie bestaand uit twee oud en een nog heel jong. Waar ik vooraf hoopte op de jonge arbiter, die ik enkele weken nog een uitstekende wedstrijd had zien fluiten, werd het een van de oudere mannen. Iets wat karakterologisch ook maar goed was. Want de aangestelde arbiter had zich, gezien zijn houding en gedrag, nooit een keer ondergeschikt gemaakt aan zijn jongere collega. Over de andere assistent hoeven we het helemaal niet te hebben want die kon na een door de arbiter van dienst geregisseerde warming up al bijna aan het zuurstof. Maar het drietal zal prima rapporten hebben gehad want, zo werd mij verteld, dat is het criterium voor een aanstelling in de nacompetitie. Nu zijn er arbiters die op de zaterdag en zondag actief zijn en waar natuurlijk niets mis mee is. Dat zorgt er dus ook voor dat ze in beide competities in aanmerking komen om in de nacompetitie actief te zijn. Maar dan bevreemd het mij eerlijk gezegd wel een beetje dat iemand vorige week al op de zaterdag en zondag actief is geweest en ook dit weekend twee keer in actie gaat komen. Want als ik dan even kijk naar wat het criterium is, goede rapporten, dan denk ik dat deze arbiter wel van uitzonderlijke klasse moet zijn. Ik vergelijk het even met een opa die twee kleinkinderen heeft. Die in Haarlem krijgt 50 euro voor de Haarlemmer Kermis en het kleinkind in Uithuizermeeden krijgt 5 euro mee voor de kermis in het nabijgelegen Eenrum. Dan klopt er dus iets niet en wat ook geldt voor het aanstellen voor de arbitrale trio’s richting de nacompetitie. Natuurlijk houdt een arbiter zijn mond wijselijk stil zoals gisteravond nog gebeurde. Iets wat ik wel begrijp want de macht van bepaalde personen binnen de KNVB is nu eenmaal groot. Want ook een scheidsrechter wil graag in de nacompetitie acteren want dat zijn toch de krenten in de pap. Maar vreemd genoeg denken ze daar niet allemaal zo over. Want ik hoorde ook het verhaal vanuit de scheidsrechterswereld dat sommige arbiters de voorkeur geven aan het fluiten op een toernooi omdat daar meer te verdienen valt. Dat zou natuurlijk prima kunnen omdat er binnen de KNVB inderdaad een aantal scheidsrechters actief is dat puur voor het geld op pad gaat. Maar willekeur noem ik het nog steeds omdat een rapport nog zo mooi kan zijn maar er toch ook iets anders bij een vertegenwoordiger van de bond om de hoek komt kijken. Velen kennen de verhalen van arbiters die het niet zo nauw nemen met het nemen van meerdere alcoholische versnaperingen om vervolgens ‘vrolijk’ in hun auto te stappen waar helaas geen privéchauffeur achter het stuur zit. Verhalen die absoluut binnen de, in dit geval de Noordelijke voetbalwereld, bekend zijn, maar waar maar weinig aandacht aan besteed wordt. Zo hebben steeds meer verenigingen het heel erg ‘druk’ met het verbannen van de sigaret of sigaar maar ondertussen staan we het wel toe dat er personen zijn die met een slok op achter het stuur stappen en die ook nog eens een sportbond vertegenwoordigen. En daarom blijf ik het willekeur noemen wat betreft de aanstellingen in de nacompetitie want, en dat was ook een opmerking die ik gisteren hoorde, het juiste lijntje is belangrijker dan een goed rapport.