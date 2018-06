Mooie column over de aanfluiting in het Olympisch Stadion

Op mijn column http://www.puurvoetbalonline.nl/columns/12502-sv-bedum-oldstars-zorgen-voor-irritatie.html kwamen uiteraard wat reacties. Niet uit de hoek die vonden dat ik mij meer in de materie van het Walking Football moest verdiepen maar van personen die het met mij eens waren.De laatste weken ging het in mijn columns met regelmaat over ‘de aanfluiting in het Olympisch Stadion waar ongeveer 200 Walking Footballers naar toe waren gelokt om daar selectiewedstrijden te spelen voor een plaats in de WK-selectie Walking Football Nederland. Een aanfluiting van het zuiverste soort was het op 30 april want alles was op gezag van Sjaak Swart al geregeld. Niks selectiewedstrijden voor een plaats in welke selectie dan ook. Een dag waar ik op de site van FC Groningen Oldstars het onderstaand verslag van vond. Een verslag wat naadloos aansluit hoe ik, en met mij meer teamgenoten van SV Bedum Oldstars, tegen dat hele gebeuren op 30 april aankijk: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmY2dyb25pbmdlbm9sZHN0YXJzfGd4Ojc4YTVhMzFjOGQ2ZjJhMjQ Na het lezen van dit verslag dan weet je toch helemaal zeker hoe het werkt bij ook een ouderenbond die probeert om de ouderen onder ons achter de geraniums weg te halen. In dit geval oudere voetballers die in het Olympisch Stadion belazerd worden door mensen die er voor gestudeerd hebben maar hun oren laten hangen naar iemand als Sjaak Swart. Want er was maar een iemand die daar de regie in handen had en dat was Swart. In het verslag las ik ook iets over spelregels en wat weer naadloos aansluit bij de onzincursus Spelleider Walking Football. Want er hoeft bij het Walking Football maar om een ding gedacht te worden. De speler met bal mag niet rennen en wat de rest doet is van totaal geen belang. Degene met bal mag niet rennen is iets wat niet moeilijk in de gaten te houden is wanneer je bijvoorbeeld 5:5 speelt. Dan corrigeer je die persoon en waar je geen ‘politieagent’ voor nodig bent. In het artikel staat ook dat het Walking Football mooi op de kaart is gezet en dat klopt. Het filmpje met een Sjaak Swart die zich in Engeland als een malloot gedroeg ging inderdaad veelvuldig rond. Dat was een prima reclame voor een tak van de voetbalsport die ik gelukkig anders beleef. Ik beleef het als een voetballer die gaat voor de P van plezier en niet voor de P van politieagent die mij komt vertellen wat ik wel en niet mag. Daarom ben ik het helemaal eens met René zijn prachtig geschreven verslag. Want om even de woorden van onze superstrateeg Jacob Venema te gebruiken soms moet je een tegenstander even ‘afzagen’