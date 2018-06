SV Bedum Oldstars zorgen voor irritatie

De voorlaatste training van dit seizoen onder leiding van Nanno stond deze keer in het teken van hoe betrekkelijk alles kan zijn, een te warme ondergrond maar vooral de vooroordelen die er zijn bij een groot aantal betweters dat denkt dat er bij de SV Bedum Oldstars met de ‘regels’ maar wat aan gerotzooid wordt.Het was op woensdag 6 juni al warm toen ik vanuit Ezinge naar Bedum reed. Iets wat twee dagen eerder nog anders was toen ik, als lid van SV Bedum Oldstars, als gastspeler bij de Oldstars van GEO Garmerwolde aanwezig was. Toen was de temperatuur een stuk aangenamer op een morgen dat Nanno, die is gevraagd om ook in Garmerwolde het Walking Football te promoten, vertelde dat een van de spelers van team Kardinge aan de gevolgen van een verkeersongeval was overleden. Iets wat hij ook woensdagmorgen in Bedum vertelde omdat er ook in Bedum waren die het slachtoffer wel kenden. Voordat ik naar Bedum vertrok was daar in de vroege ochtenduren eerst mij ‘scrollmomentje’. Een moment van even over de sociale media surfen om te kijken over er ergens in de wereld nog nieuws is. Iets wat er natuurlijk altijd is in een tijd dat de voetbalwereld gek geworden is. Zo zag ik het bericht voorbij komen dat iemand er melding van maakte dat ze geslaagd was voor spelleider Walking Football. Bij het lezen van dat bericht moest ik even terugdenken aan de verhalen die ik hoorde over het HANN-toernooi. Een toernooi waar ook een team van SV Bedum zich voor had aangemeld. De woensdag na het toernooi was het verhaal duidelijk. Ik had een vooruitziende blik gehad door mij niet aan te melden voor dat toernooi. Ik had de juiste keuze gemaakt omdat de P van plezier verder te zoeken was geweest. Iets wat ik, en ook mijn teamgenoten wel iedere woensdagmorgen in Bedum mag beleven. Ik rij namelijk al een jaar lang iedere woensdag met veel plezier vanuit Ezinge naar Bedum om daar nog even lekker te VOETBALLEN. Toen ik er vorige zomer er door Bram Bakker op geattendeerd werd dat men de regels van het Walking Football iets had aangepast door het rennen ZONDER bal toe te staan was mijn nieuwsgierigheid gewekt en bezocht ik een training van de Walking Footballers van de SV Bedum. Na vijf minuten was ik om omdat men in Bedum door een kleine aanpassing lekker liep te ballen. Maar in voetballand verwonderland was men niet blij met de aanpassing. Want alles wat de heren en dames van de ouderenbond en de KNVB niet zelf hebben bedacht deugt in hun ogen niet. Op het bericht van iemand dat ze geslaagd was voor spelleider Walking Football plaatste ik vervolgens de reactieEen opmerking waar natuurlijk het nodige commentaar op kwam. Zo moest ik mij beter in de materie verdiepen, ik voetbalde vast bij de SV Bedum en als ik wilde rennen moest ik maar bij de veteranen gaan voetballen en de SV Bedum Oldstars zorgden alleen maar voor irritatie, zijn nog maar een paar opmerkingen die ik kreeg. Iets wat ik een beetje vreemd vond want Jan van Woudenberg en Nanno Kranenborg krijgen met regelmaat verzoeken binnen of wij tegen een andere vereniging willen spelen. Bij de veteranen voetballen was ook een opmerking waar ik van dacht, hoezo in de materie verdiepen begin bij jezelf want dan weet je dat ik in de weekenden in een andere hoedanigheid ergens langs een lijn sta. Maar in de materie verdiepen deed mij ook schamper lachen want eigenlijk geldt dat meer voor o.a. de personen die Sjaak Swart als de meest slecht denkbare ambassadeur van het Walking Football naar voren schoven. Doe je huiswerk denk ik dan en je weet dat de man die Ajax door zijn houding en gedrag een steeds slechtere naam bezorgt daar niet geschikt voor is. Want het waren Sjaak en zijn vriendjes die naar het WK in Bristol gingen en niet de beste Walking Footballers van Nederland. Want zeker weten wanneer in Groningen een eerlijke selectie was gemaakt had dat team het WK-team helemaal ‘kleurenblind’ gespeeld. Maar over de materie heb ik nog een punt en dat is hoe ik op maandag in Garmerwolde speelde. Daar deed ik namelijk niet anders dan in Bedum. Zonder bal zorgde ik dat ik aanspeelbaar was voor mijn tijdelijke teamgenoten en wat mij tijdelijke teamgenoten ook deden. Het mooie was dat door het zonder bal vrijlopen, en wat soms met een klein sprintje gebeurde, er beter gecombineerd werd. De bal was namelijk NIET de helft van de tijd buiten de lijnen en wat de P van plezier ten goede kwam. In gaan op de materie…is dat ook niet iets voor de zogenaamde kenners die wel oordelen over ‘Bedum’ maar die ik op een woensdagmorgen nog nooit in Bedum heb gezien. Hadden ze dat namelijk wel gedaan dan hadden ze vast de opmerking, SV Bedum Oldstars zorgen voor irritatie’ niet gemaakt. Dan hadden ze kunnen zien dat er wordt gefloten wanneer iemand in zijn enthousiasme met de bal aan de voet gaat rennen . Maar nu wordt er door personen geoordeeld over iets waar ze geen kaas van hebben gegeten en die dan vervolgens met de opmerking komen dat iemand zich in de materie moet verdiepen. Ik moet eerlijk zeggen dat mijn animo om aan toernooien mee te doen al niet groot was maar die is nu tot ver onder het nulpunt gedaald. Ik laat mij namelijk niet ‘piepelen’ door een gediplomeerde spelleider die wel oordeelt over ons als SV Bedum Oldstars maar niet de moeite neemt om een keer te komen kijken bij een club mannen die op legale wijze doen wat er bij alle andere verenigingen op ‘illegale’ wijze gebeurt.