Mijn weekendmoment: Ik hoop Gijs nooit weer tegen te komen

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt of luistert.Verbazing was zondagmiddag voor aanvang van het duel tussen SV Bedum en Udiros wel het juiste woord toen mijn weekendmoment in beeld kwam. In Bedum is het op de zondag niet altijd een vanzelfsprekendheid dat je digitaal het wedstrijdformulier toegezonden krijgt. Dat komt omdat, en wat bij meer verenigingen het geval is, niet iedereen bevoegd is of weet hoe dat werkt. Vreemd genoeg zijn dat in de meeste gevallen verenigingen die op zondag actief zijn maar laten we het er op houden dat dit toeval genoemd mag worden. Maar geen digitaal wedstrijdformulier zorgt dat ik op andere wijze aan de namen van de beide teams moest komen. Bij de Bedumers was dat geen probleem want de namen van de ploeg van trainer Albert Darwinkel heb ik al vaak genoeg opgeschreven. Maar bij tegenstander Udiros lag dat toch een beetje anders. Bij de Friezen herkende ik maar een persoon en dat was Geert-Arend Roorda. Maar de oud-prof deed zondagmiddag niet mee maar was als coach actief als vervanger van Gerald Sibon. Aardige vent trouwens die Roorda waar zijn teamleider Gijs Boelhouwer nog veel van kan leren. Want op zoek naar de opstelling kwam ik bij de teamleider terecht met de vraag of hij mij aan de opstelling van zijn ploeg kon helpen. Het antwoord was, nee dat doe ik niet. In eerste instantie dacht ik nog dat onze westerbuur een geintje maakte. Vandaar dat ik het nogmaals vroeg. Gezien de verbeten blik die op het gezicht van de Fries zichtbaat werd begreep ik dat dit een domme actie van mijn kant was. Maar toch plaatste ik de opmerking dat ik er weinig kwaad in zag dat de namen van de Friezen keurig in de Ommelander Courant kwamen te staan. Nu begreep ik wel dat Gijs niet wist wie of wat de Ommelander Courant was maar zijn reactie was hilarisch. ‘We geven de opstelling alleen maar aan de Leeuwarder Courant of het DvhN. “ Alsof die twee kranten heel veel aandacht aan het amateurvoetbal in de provincies besteden. Zo ‘vliegt ‘ het DvhN liever met een stijf piemelotje liever achter het duel Kozakken Boys, met Danny Buys op de bok, tegen Katwijk aan i.p.v. dat het een verslaggever naar het duel SV Bedum-Omlandia stuurt. Maar Gijs was dus niet van plan om zijn ploeg op een nette manier te verkopen en dat geeft te denken. Iets wat hij in de wedstrijd ook niet deed want veel meer dan wat woordjes in het dialect van onze westerburen kwam er niet uit zijn mond. De thuisploeg creëerde zichvervolgens in de wedstrijd wel de nodige kansen maar scoorde maar een keer. Omdat de Friezen twee keer wisten te scoren gaan zij dus door naar de volgende ronde waarin de tegenstander Dronrijp zal zijn. Gelukkig is het met de opstelling, dankzij de komst van wedstrijdcoordinator Tonnie Bonder, allemaal nog goed gekomen. Maar Gijs? Die hoop ik nooit weer tegen te komen op een voetbalveld of waar dan ook.