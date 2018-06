Voor de clubgrensrechter zijn nacompetitieduels ook de krenten in de pap

Soms schrijf je een artikel waar je een jaar later van denkt, hoe is het in vredesnaam mogelijk dat er niets veranderd is.Vorig jaar schreef ik een artikel over de willekeur die er in mijn ogen gehanteerd werd bij het toewijzen van wedstrijden in de nacompetitie. Ik schreef dat toen omdat, wanneer je wat rondvraagt, mij dat een bepaald beeld bezorgde. Een beeld van, we prikken een naam voor een arbiter en prikken even later twee namen die ‘vlaggeraar’ mogen spelen. Dat was namelijk het beeld wat bij mij ontstaan was nadat ik een nacompetitieduel en een beslissingswedstrijd totaal in de soep had zien lopen. Ik moet zeggen dat ik na meerdere keren een neutraal trio in de fout heb zien gaan na vorig seizoen wel een beetje klaar was met de neutralen. Want ik blijf bij mijn mening, niet alle arbiters zijn geschikt als assistent-scheidsrechter. Want laten we eerlijk zijn, haantjesgedrag is scheidsrechters niet vreemd waardoor de meeste van de leidsmannen en vrouwen liever de fluit dan de vlag hanteren. Ik weet dat er voldoende arbiters zijn die in een seizoen ook met regelmaat ook de vlag hanteren en die dan vertellen dat het een totaal andere discipline is. Iets wat ik absoluut begrijp. Want stuurt de redactie van de OC mij met een camera op pad dan kan ik ze verzekeren dat er weinig bruikbaars op de redactie zal verschijnen. Ik beheers die materie nu eenmaal niet en wat ik de laatste jaren ook te vaak zag bij arbiters die het vlaggetje mochten hanteren. De meerwaarde van een neutraal trio ontgaat mij, en velen met mij, dan ook volledig. Ik hoef wat dat betreft maar even te denken aan Eext-Pesse en SV Blauw Geel’15 en er verschijnen weer beelden op je netvlies waar ze in Bedum en Eext nog boos om kunnen worden. Maar denk je dan, de KNVB zal daar toch wel iets van geleert hebben. Die zullen toch ook wel signalen binnen krijgen die zeggen dat ze moeten stoppen met assistent-scheidsrechters die dat niet zijn. Want deze week vertelde iemand mij nog, als assistent die incidenteel vlagt reageer je als scheidsrechter. Dan ga je in het spel mee en ben je niet de juiste assistent. Ik snapte hem volkomen want natuurlijk is een assistent-scheidsrechter in eerste plaats scheidsrechter en die reageren nu eenmaal anders. Daarom pleit ik gewoon voor de club-assistenten. Die hebben het hele seizoen de KNVB mogen dienen en mogen nu de krenten in de pap er aan komen hun figuurlijke ‘bek’ afvegen en toekijken hoe een neutrale vlaggeraar’ de promotie of het veilig spelen om zeep helpt. Maar ach het mag wat kosten de nacompetitie die voor de zoveelste keer weer eens op de schop is gegaan.