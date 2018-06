Training SV Bedum Oldstars: ‘El presidente’ on fire en ‘Haantjestoernooi’ groot succes

Woensdag 30 mei stond voor de SV Bedum Oldstars in het teken van het kampioenschap van zaterdag 1, het Hann-toernooi op Kardinge en het warme weer wat ons parten speelde.Bij binnenkomst in de kantine van SV Bedum werden we welkom geheten door Jeroen Venhuizen. De kleine man van bijna drie, of helemaal, mocht met opa en oma mee naar de training van de Oldstars want plichtsbesef is Dineke en Aldrik niet vreemd. Oppassen prima, maar de kantineactiviteiten gaan ook door. Wie ook al snel binnenkwam was ‘el presidente’ Martin Broekmans. De interim-voorzitter deed de hit van John de Bever, jij krijgt die lach niet van m’n gezicht, alle eer aan want Martin genoot nog met volle teugen van het kampioenschap van zaterdag 1. Een prachtig kampioenschap wat niemand voor mogelijk had gehouden maar wat er wel kwam. Wat we van ‘el presidente’ begrepen was het een prachtig kampioensfeest en wat door Ronald Jansen bevestigd werd. Ronald was uiteraard bij het duel SV Bedum-Omlandia aanwezig geweest en gaf ons een prachtig verslag van hoe hij alles had beleefd. Maar het enthousiasme was groot en wat ook gold voor de overige mannen die het duel hadden gezien. Na de euforie van het kampioenschap was het de hoogste tijd voor serieuze zaken en het eerste punt was de knie van Nanno. Onze trainer had zich laten verleiden tot het deelnemen aan het Hann-toernooi. Een toernooi waar volgens de verantwoordelijken volgens de regels werd gefloten maar waar binnen de SV Bedum Oldstars anders over werd gedacht. Ik had mij niet opgegeven voor het toernooi en ben daar achteraf heel blij om. Want mijzelf kennende had ik binnen 5 minuten koers gezet naar het terras locatie PW7 waar het boek ‘terug naar Finsterwolde’ lag te wachten. Een boek over Arie ‘Bombarie’ Haan maar prima leesvoer voor op terras. Want zet twintig voetbalteams op een sportcomplex en je weet wat die twintig teams willen. Die willen maar een ding en dat is hun potjes winnen. Dat is op een woensdagmorgen in Bedum het geval en dat is in Hoogezand, Leek, Garmerwolde en Sauwerd/Winsum niet anders. Onze prietprater Jan Dirk van der Zee, doet in het dagelijks leven iets binnen de bond die het plan winnaars van morgen naar de bodem van de Atlantische Oceaan ziet zakken, dat winnen niet echt belangrijk is maar waar ik toch anders over denk. Ik hoop namelijk op een lange hete zomer met mooie zomeravonden zodat ik mijn achterstand in de scrabble-competitie met Martine nog kan wegwerken. Winnen is wat telt en niets anders. Maar op Kardinge was het dus niet gezellig en ik denk dat de animo vanuit Bedum om aan het ‘Haantjes-toernooi mee te doen volgend jaar niet groot zal zijn. Wie zeker niet meedoet, is Nanno want onze trainer had een knie zo dik als het hoofd van de huidige president van Amerika. Nanno was even stevig aangepakt door een opponent uit Friesland en waar alles en iedereen dacht dat hij een vrije trap mee zou krijgen werd er door een dame met fluit besloten dat een stuiterbal voldoende was.Nadat Jan van Woudenberg nog even een oproep voor wat vrijwilligers richting het jeugdtoernooi op 9 en 10 juni had gedaan konden we eindelijk kleden. Helaas voor mij waren de wolken verdwenen en was de zon weer terug. Voor iemand die al enkele weken sukkelt met een herpesinfectie op zijn oog is dat niet tof maar na een aantal minuten was het rechteroog wat meer gewend aan de mooie dingen wat zonlicht te bieden heeft. Nadat Remy van der Wal was gefeliciteerd met het kampioenschap van zaterdag 1 konden we los en waren de oefeningen zonder bal deze keer prima te doen. En ook het positiespel wat volgde werd ik wel vrolijk van. Ondertussen steeg de temperatuur al aardig richting tropische waarden en wat het voetballen op nepgras er niet leuker op maakt. Iemand die daar echter geen last van had was ‘el presidente’ Martin Broekmans. Want normaal gesproken is Martin niet iemand die het scorend vermogen hoog in het vaandel heeft staan. Maar deze morgen was ‘el presidente’ Broekmans ‘on fire’. Scoorde hij in de eerste partij de belangrijke gelijkmaker, in partij nummer twee was hij met twee treffers belangrijk bij de 3-1 overwinning die we wisten te behalen. Een tweede partij waar het wel of niet rennen met de bal nog even weer voor een discussie zorgde. Een discussie die er voor zorgde dat ik gruwelijk blij was dat ik voor dat ‘Haantjes-toernooi’ niet naar het gezellige Kardinge was afgereisd. Want ik wil voetballen om te proberen te winnen en niet voetballen volgens regels die zijn bedacht door personen die er geen idee bij hebben hoe ook een voetballer op respectabele leeftijd nog steeds denkt en daardoor ook naar handelt.