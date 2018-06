Zeep, water, foto's en goed nieuws bij Walking Footballers SV Bedum

Woensdag 23 mei stond voor de Walking Footballers van SV Bedum in het teken van sponsen, emmers, een fotosessie en zeer goed nieuws.Om met het eerste te beginnen, het was voor de meeste Walking Footballers vroeg opstaan want Jan ‘Laudrup’ van Woudenberg had ons een mail gestuurd met de vraag of wij het reclamebordenbestand van SV Bedum even wilden schoonmaken. Dat zorgde dat een groot aantal ‘ boys’ al voor negenen aan het poetsen en boenen was om de reclame-uitingen weer goed zichtbaar te maken. Na dit ‘inspannend’ gebeuren was de volgende ‘opdracht’ het verzamelen voor een fotosessie richting het Iran-verhaal waar enkele Walking Footballers van SV Bedum aan gaan deelnemen. Maar voordat de foto genomen kon worden was daar eerst een belangrijke mededeling van het trainersfront. Want na lang onderhandelen is SV Bedum er in geslaagd om Nanno Kranenborg als trainer voor het Walking Football-team te behouden. Dat was geen appel-eitje verhaal want er werd behoorlijk aan onze trainer getrokken. Niet alleen door verenigingen uit de buurt maar ook door het WK-Walking Football-team waar ‘King’ Sjaak Swart na zijn schandalig gedrag in Bristol op de schopstoel zit. Maar zoals bijna overal in de voetbalwereld gaf ook bij Nanno de stem van zijn ‘zaakwaarnemer’, een rol die door zijn echtgenote met verve wordt ingevuld, de doorslag zodat Nanno ook volgend seizoen in Bedum voor de groep zal staan. Gezien het applaus wat klonk toen dit nieuws naar buiten werd gebracht was de groep daar duidelijk zeer tevreden mee. Gelukkig gold dat ook voor de hoofdpersoon zelf want ook Nanno straalde uit dat hij blij was met zijn contractverlenging. Nadat we vervolgens op de foto waren gezet was de tijd aangebroken voor de verkorte versie van het ‘terrible twentys’-gebeuren omdat het poetsen en boenen ons al aardig opgewarmd had. Maar je moet in het ritme blijven was het credo van de trainer die daarbij even vooruit keek naar het Hann-toernooi wat op vrijdag 25 mei op het altijd gezellige Kardinge wordt afgewerkt. Een toernooi wat ik even oversla omdat ik, en zo eerlijk moet je durven zijn, helemaal niets heb met de regelgeving rond het Walking Football. Zo als het in Bedum gespeeld wordt vind ik het leuk maar dat gedoe over wel en niet rennen, doen mij beseffen dat ik mij daar gruwelijk ga lopen ergeren. En dat laatste moet je voor niemand willen en waar nog eens bijkomt dat onze grote vriend Bietsj niet in zijn Bench hoeft en Martine ‘Taxibedrijf PW7’ om 15.30 uur voor Mercator ziet staan. Kortom iedereen weer happy de peppie op de Peperweg 7. Na de ‘terrible twentys’ was het tijd voor drie partijtjes die een ding lieten zien. De Iran-gangers moeten nog wel wat extra in training om het de bal naar elkaar over te spelen even wat fijn te ‘tunen’. Want in onze team, met een paar Iran-gangers in de gelederen, ging dat een paar keer, en met desastreuze gevolgen, gruwelijk fout. Dat moet er wel uit want de achterblijvers in Nederland willen natuurlijk niet horen dat hun teamgenoten in Iran dusdanig afgezaagd worden dat er nog een speciale privéjet ingezet moet worden om een aantal Walking Footballers in te vliegen die de schande van Iran even recht moeten zetten. Dus ik stel de Iran-gangers voor om Joop Gall, Nanno is over de zomer druk bezet, te vragen voor een extra trainingsstage. Iets waar Joop na zaterdag wel tijd voor heeft omdat zijn rol als adviseur bij Pelikaan S dan ten einde is. Want hoewel velen hopen dat het anders gaat worden denk ik toch dat de ploeg uit Oostwold zaterdag het puntje wat ze nog nodig zijn om kampioen te worden bij Groen Geel gaat pakken. En dat zou betekenen dat Joop beschikbaar is om van het SV Bedum Walking Football-team nog even een voetbalmachine te maken die de tegenstanders in Iran alle hoeken van het veld laat zien. Maar gelukkig gaat ‘der Bomber van Bedum’, Tonnie Niemeijer mee naar Iran. En ‘der Bomber’ is messcherp want ook deze woensdagmorgen schopte Tonnie er weer zes tegen het netje. Er gaan daarom ook geruchten dat Tonnie op de ‘shortlist’ van de FC Groningen Oldstars’ staat zodat ‘der Bomber’ voor de zekerheid maar toegetreden is tot de ‘stal’ van zaakwaarnemer Mino Raiola. Want als die ex-pizzabakker Justin Kluivert voor meer dan 15 miljoen kan wegbrengen moeten de Oldstars, die onder de vlag van de trots van het Noorden voetballen, vast en zeker stevig in de buidel tasten om een messcherpe doelpuntenmachine uit Bedum te contracteren. Rond half twaalf was deze extra lange training afgelopen en was het de hoogste tijd voor een colaatje en een mars als aanvulling op de verloren gegane calorieën en kwam er einde aan een ochtend met veel water, zeep en fotosessies maar vooral kwam er een einde aan een ochtend naast de P van plezier het graag willen WINNEN toch als hoofdmoot van het verhaal had..