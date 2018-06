Training Oldstars SV Bedum in het teken van een handrem, veel water en een stroeve grasmat

Woensdagmorgen was het weer tijd voor de training met de SV Bedum Oldstars. Een training die in het teken stond van een handrem, veel water en stroeve grasmat.Na een acute aanval van het bij mij onbekend fenomeen ‘draaiduizeligheid’ op vrijdag was mij niet verboden om te gaan sporten dus was ik woensdagmorgen gewoon paraat. Ik was gelukkig niet de enige die het warme weer trotseerde om aan de training deel te nemen. Een training die weer prima in elkaar was ‘getimmerd’ door Nanno die over de teleurstelling van zijn afwijzing voor het Nederlands Elftal Walking Football heen bleek te zijn. Nanno zou daar overigens nog wel even op terug komen maar dat later in het artikel aan bod. Want eerst hadden we de binnenkomst van de interim-voorzitter van de SV Bedum, dhr M. Broekmans. De interim-preses was twee weken afwezig geweest maar kwam nu weer aangereden op het sportpark van SV Bedum. Niet op de fiets of auto maar op een scooter van het model waar een topcrimineel enkele maanden geleden nog goede sier mee kon maken. Iets waar Willem H nu even geen tijd voor heeft omdat er een proces gaande is om hem wat langer achter de tralies te gooien. Maar dat type scooter, niet helemaal maar wel bijna, was het vervoermiddel van de voorzitter die per direct de bijnaam ‘Martin Holleeder’ kreeg. Nog even terugkomend op de teleurstellende ervaring van Nanno op 30 april, onze trainer had dinsdagavond weer een item gezien met Sjaak Swart in de hoofdrol. Want Sjaak is ‘hot’ bij de TV- zenders die van gekkigheid niet weten wat ze moeten uitzenden. Nanno had Sjaak horen zeggen dat Nederland wel even Wereldkampioen Walking Football ging worden. Ik ben heel eerlijk, ik hoop niet dat dit gaat gebeuren. Want in zijn niets ontziende ijver om een zo sterk mogelijk team mee te nemen naar Bristol kijkt ‘Paco’ Swart niet op een jaartje meer of minder en werd de 55-jarige Sonny Silooy aan het team toegevoegd. Een blamage van het zuiverste soort natuurlijk en daarom onbegrijpelijk dat de ouderenbond dit speeltje van ‘Sjakie met zijn wondersloffen’ steunt. Maar de ouderenbond zal de oud-voetballer wel zielig vinden en daarom denken, laten we dat kind maar wat gunnen.Na dit intermezzo moest er even gekeken worden of er voldoende animo was voor het HANN-toernooi en wat er bleek te zijn. Althans voor een team want velen, waaronder ik, waren verhinderd op 25 mei en konden dus niet meedoen aan een toernooi waar volgens de ‘regels’ gespeeld gaat worden. Na de mededelingen gingen we richting het kurkdroge kunstgrasveld waar de fluitketels met water klaar stonden om voor het nodige vocht te zorgen. Vocht wat nodig was want het was een klein beetje warm in Bedum. Dat zorgde dat Nanno de ‘terrible twentys’ wat had aangepast. ‘Terrible twentys’ die ik voor het grootste gedeelte aan mij voorbij liet gaan omdat ik even ‘overleg’ had met Remy van der Wal. De hoofdtrainer van SV Bedum-zaterdag was als toeschouwer aanwezig en ik gaf Remy even de ‘Johan Loohorst-kreet’, vanaf nu moeten we alles winnen, door. Maar gelukkig wist Remy dat zelf ook wel dus kon ik weer aansluiten bij de oefeningen zonder bal. Oefeningen die werden gevolgd door een partijtje in de kleine ruimte van 4: 4. Een prima oefenvorm voor om even met de handrem erop te spelen. Want om heel eerlijk te zijn, die poppenkast van vrijdag zat nog wel een beetje tussen mijn oren. Maar gelukkig ging het goed en wat ook het geval was bij de grote partij die we tot slot deden. Een prima partij tussen twee teams die aan elkaar gewaagd waren. Ons team kwam al vlot op achterstand door een ‘rukbal’ van Massoud. De ‘Messi van Bedum’ hakte de bal blind terug op niemandsland zodat dhr ‘MH’ een niet te missen kans kreeg. Maar onze Messi herstelde zich prima want even later was Massoud verantwoordelijk voor de gelijkmaker. Na een prima aanval kwamen we vervolgens door de ‘Bomber van Bedum’, Tonnie Niemeijer op 2-1 maar door een goal van Wessel, die binnenkort Canada onveilig gaat maken, werd het nog 2-2. Een stand waar iedereen uiteindelijk wel mee kon leven. Ondertussen was het water ook op dus werd het de hoogste tijd voor de douche. Maar eerst liet Nanno nog even weten dat hij een prima grote partij had gezien en waar iedereen het wel mee eens was. Er werd zelfs geopperd dat wij wel een team konden samenstellen die het ‘Sjakie Swart-dreamteam’ met gemak richting de papiercontainer konden spelen. Even een potje ‘afzagen’ er in gooien en klaar met Sjaak zou ik denken. Maar laten we dat maar niet doen want anders krijgt de ouderenbond ook nog gezeur. Gezeur van, waarom pompen jullie nu zoveel geld in dat speeltje van Sjaak terwijl je dat geld beter aan een geoliede machine uit Bedum had kunnen besteden. De waarheid van dat verhaal zullen we wel nooit komen te weten en dat hoeft ook niet maar een ding is zeker, ik zou er wel drie keer in de week voor willen trainen om dat ‘dreamteam’ een keer helemaal de vernieling in te spelen..