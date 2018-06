Kunnen we Jan Dirk ook inruilen voor iemand die wel voetbalverstand heeft

Een noodgedwongen weekend zonder ergens langs de lijn bij een amateurvoetbalwedstrijd zorgde dat ik dit weekend het voetbal in Nederland van afstand bekeek en beluisterde.Een acute aanval van draaiduizeligheid op vrijdag zorgde dat het langs de lijn staan in Feerwerd en Eenrum er dit weekend niet in zat. En ook de derby op dinsdag tussen VVSV’09 en Zeester laat ik aan mij voorbij gaan omdat de OC-redactie het verslag op woensdagmorgen moet hebben i.v.m. een dag eerder uitkomen van de krant met het grootste aanbod aan regionale sport. Dit omdat op donderdag gevierd wordt dat er ooit iemand zogenaamd het heelal in werd ‘geschoten’. Maar een weekend niet langs de lijn zorgde dat er een andere invulling moest komen want wachten tot de blaadjes aan de bomen blauw worden schiet ook niet op. Dat zorgde voor een loopje naar de plaatselijke supermarkt waar ik koos om naast een zaterdageditie van een grote regionale krant ook een VI mee te nemen. Eigenlijk tegen mijn principes maar tussen de Libelle, Story of meer van de troepbladen was dit nog de beste keuze. In de VI viel voldoende te lezen want de teloorgang van Twente werd besproken, dat PSV in principe schathemelrijk gaat worden en dat er een kartel is wat de regie heeft over alles wat er in de CL en EL gebeurd. Verder nog een artikel over Fortuna dat weer in de eredivisie terugkeert en ook een artikel over Art Langeler die de nieuwe directeur voetbalontwikkeling wordt. In dat artikel kwamen ook de plannen van Jan Dirk van der Zee naar voren. De directeur wil van alles maar of het allemaal gaat lukken is nog maar de vraag. Want Jan Dirk snapt er niet heel veel van en wat hij deze week weer liet horen in weer een van zijn onnavolgbare columns. Want ‘JD’ is van mening dat alle verenigingen een hoofdopleidingen moeten contacteren/aanstellen. Een hoofdopleidingen die betaald moet worden door de hoofdtrainer tien procent minder te laten verdienen. Wanneer je dat als ‘directeurtje’ van de amateurtak van de grootste sportbond in Nederland zegt dan moet je je eigenlijk kapot schamen. Want om met deze ‘oplossing’ te komen om het probleem bij heel veel clubs het trainersniveau omhoog te brengen slaat nergens op. Want je hoeft geen universitaire studie te hebben afgerond om te weten dat een hoofdopleidingen niet voor tien procent van het salaris van een hoofdtrainer aan de slag gaat. Dus waar ‘JD’ deze onzin weer heeft opgeduikeld, ik zou het niet weten maar zou het niet eens tijd worden dat die ‘harlekijn’ uit slot Zeist vertrekt en plaats maakt voor iemand die wel voetbalverstand heeft?