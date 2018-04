SV Bedum Oldstars: Dinsdag geen alcohol en handen boven de dekens

Na twee weken afwezigheid was ik op woensdag 4 april weer present op de training van de SV Bedum Oldstars en wat ook moest. Want op 11 april staat er in Bedum een toernooi tegen de ‘Suri Oldstars’ op het programma.Nadat ik op 21 maart een belangrijke handtekening voor mijn jongste dochter Saskia en haar vriend Jaap mocht zetten was ik ook op 28 maart niet aanwezig. Dit omdat het mogen spelen met je in Haarlem woonachtige kleinzoon al te weinig gebeurt. En wanneer dat wel kan is er even geen ruimte, en hoe leuk het ook is, voor het Walking Football. Maar ook het ‘prachtig’ inhaalprogramma van de bond die goed meedenkt met zijn leden, in de volksmond ook wel KaEnVeBe genoemd, had op de dinsdagavond de nodige duels in onze regio ingelast. Dat zorgde dat ik dinsdagavond in Uithuizermeeden langs de lijn stond bij het duel De Heracliden-Corenos. Een mooi potje dat echter voor een kort nachtje zorgde want het verslag wilde ik voor woensdagmorgen 07.00 uur op de redactie hebben. Dit omdat ik niet wil voetballen met het idee dat er nog een verslag naar de redactie moet. Na het in de steigers zetten op dinsdagavond zat ik dus op de woensdag om 05.00 uur achter mijn laptop om het verslag verder af te maken en vervolgens ook mijn drie belverslagen van ploegen die uit hadden gespeeld verder af te maken. Maar de deadline werd gehaald zodat ik rond kwart voor negen rustig naar Bedum kon vertrekken waar trainer Nanno al weer druk was met zijn organisatie neerzetten. Ik had van mijn bronnen begrepen dat de ‘terribel twinty;s ‘, ook wel warming-up genoemd, de laatste keer met bal waren geweest en waar iedereen wel blij van was geworden. Voor herhaling vatbaar dus en wat Nanno ook vond zou later op de ochtend blijken. Na het bekende fluitsignaal werden er 26 trainingslustigen geteld en dat was een mooi aantal. Verder was er de mededeling dat we op 11april tegen de Suri Oldstars spelen en er was iets met een toernooi bij Vitesse’ 63 op 20 april. Maar in het kader van, je kunt niet alle markten bezingen, weet ik nu al dat ik niet naar Koekange ga mocht dat toernooi doorgaan.Nu de training die onder lenteachtige weersomstandigheden kon worden afgewerkt. Dat betekende dat het kortebroekenweer was en waar behoorlijk wat gehoor aan werd gegeven. Niet door allemaal maar een grote groep deed dat wel waarbij er waren die naast de korte broek verder alleen een T-shirt voldoende vonden. Dat zorgde dat Massoud, de Messi van Bedum, opeens een andere bijnaam kreeg. Opeens was Massoud de zwarte panter en werd hij vergeleken met Frans de Munck, de doelman die bijna sneller een vrouw veroverde dan hij een bal uit de bovenhoek plukte. Maar al snel ging het serieus en moest er gewerkt worden door de Oldstars die ook nu weer genoten van een ‘allesmetdebaltraining’’. Het plezier spatte er dan ook vanaf en wat in het positiespel 5:3 niet anders was. Een prachtige oefening waarbij je als drietal helemaal ‘scheel’ getikt kan worden door een vijftal en wat gezien de geluiden ook een paar keer gebeurde. Uiteraard werd de training besloten met een mini-toernooi waarin ons team niet echt soepel draaide. We waren geen vechtmachine die de tegenstander even oprolde maar meer een zestal, dat als ‘kanonnenvoer’ voor de andere drie teams diende. Maar zo hoorde ik al snel, we sparen ons voor volgende week wanneer de Suri Oldstars op bezoek komen. Dat gaan we volgende week beleven tijdens een toernooi waar de voorbereiding volgens Hans Drenth al op dinsdagavond begon. ‘Ik wil dat iedereen dinsdagavond op tijd naar bed gaat, geen alcohol drinkt en zijn handen boven de dekens houdt. Want alleen dan maken we kans tegen een prima tegenstander.” Duidelijke taal van Hans maar helaas voor Hans lig ik dinsdagavond, door weer een inhaalprogramma, later op bed dan normaal maar drink ik geen alcohol. En wanneer ik klaar ben met het in de steigers zetten van het verslag van Ezinge-ZEC en een aantal belverslagen wordt het echt tijd om te gaan slapen en niet voor de handjes onder de dekens .