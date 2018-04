Speler van de dag Kloosterburen-Tynaarlo: Ron Bolt

Voor de winterstop was daar opeens de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurt. Een vraag die ik met een nee beantwoorde maar mij wel aan het denken zette om vervolgens te komen tot een speler van de dag. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon een speler er uit pikken die mij in het duel waar ik voor de Ommelander Courant bij aanwezig was, was opgevallen.Zondag was ik aanwezig bij het duel Kloosterburen-Tynaarlo. Een duel tussen een club met grote personele problemen, Kloosterburen, en een Tynaarlo dat op jacht was naar een plaats in de nacompetitie. De personele problemen waren echt groot in Kloosterburen. Want door het nodige blessureleed, en een schorsing, ontbraken er redelijk wat spelers die dit seizoen al de nodige minuten in het eerste elftal hadden gemaakt. Dat zorgde er voor dat er spelers van het tweede en derde elftal gepolst werden om bij de eerste selectie aan te sluiten en waar de bijna 49-jarige Ron Bolt gehoor aan gaf. Ron Bolt is naast speler van het derde elftal ook voorzitter van de voetbalvereniging Kloosterburen en was dus bereidt om zijn kunsten nog een keer in het eerste team te vertonen. Iets wat eigenlijk niet nodig zou moeten zijn maar wat moest omdat de animo bij overige spelers van het tweede en derde elftal niet heel erg groot was. Direct vanaf het begin van de wedstrijd was de clubtopscoorder aller tijden van Kloosterburen weer ‘ouderwets’ bezig want de spits trok alles uit de kast om het de tegenstander lastig te maken. Overtredingen die op het randje waren maar die puur en alleen werden gemaakt omdat Ron een echte winnaar is. Een type van, je gaat volle bak want anders gaat het niet opschieten. De voorzitter van de withemden was vroeger een spits met een neusje voor de goal en wat hij ook zondagmiddag liet zien. Want na iets meer dan een kwartier was het Ron Bolt die ‘zijn’ Kloosterburen naar een 2- 1 voorsprong schoot. Een goal die iedereen hem op sportpark , behalve Tynaarlo uiteraard, hem meer dan gunde. Ook na dit voor hem mooi moment bleef de bijna 49-jarige voorop in de strijd gaan hoewel hij wist dat hij dat geen negentig minuten ging volhouden. Iedereen verwachtte hem dan ook niet meer terug na de eerste helft maar door zijn spieren in de rust warm te houden hield hij het in de tweede helft nog tweeëntwintig minuten vol. Maar toen was het lampje ook uit bij de clubman in hart en nieren en moest hij het veld verlaten. Voor mij was Ron Bolt zondagmiddag dan ook mijn speler van de dag in het duel Kloosterburen-Tynaarlo omdat hij wel begreep dat je niet lid van een team bent maar van een vereniging.