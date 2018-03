Mijn weekendmoment: A-categorie gaat toch voor B-categorie

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt of luistert.De weekendmomenten waren er weer veel. Want er gebeurde weer van alles rond en op de velden wat de moeite van een beetje aandacht geven wel waard was. Zo was daar vrijdag opeens het bericht dat het duel Noordpool-De Monnik was afgelast. Dat was een vreemd bericht want Noordpool speelt zijn thuisduels al een aantal jaren op kunstgras. En gezien het feit dat we niet met opdooi of sneeuwval te maken hadden moest er dus iets anders aan de hand zijn. Een snel telefoontje leerde dat de problemen bij tegenstander De Monnik lagen die naast personele problemen een snelboot hadden die zaterdag geen dienst had.Kan gebeuren zou je denken dus logisch deze mededeling tot je op zaterdag langs het veld van de v.v. Ezinge rijdt, op weg naar De Fivel-SGV, en daar een team van …De Monnik ziet spelen. In Zeerijp aangekomen, je mobiel onderweg gebruiken is dom, de gegevens even checken en je ziet dat het reserveteam van de eilandbewoners in Feerwerd aan het ballen is. Dat is vreemd want alles en iedereen weet dat de A-categorie boven de B-categorie gaat als het om competitieduels gaat. Na het duel in Zeerijp was het rond 18.00 uur tijd voor de belronde en kreeg ik van een trainer te horen dat het niet anders kon dat zijn ploeg had verloren. Met zeven invallers, waaronder spelers van het derde en spelers die door blessureleed maanden niet hadden gespeeld, was zijn ploeg niet opgewassen tegen een ploeg die men op volle sterkte had verslagen. Een verhaal wat ik een dag later weer hoorde van een teamleider die zelfs drie B-junioren mee moest nemen, en die al en duel hadden gespeeld, om zijn team compleet te maken. Twee voorvallen tegenover een ploeg die het op een niet varende snelboot van Schier naar het vasteland gooit om niet te spelen en wat wel had gekund. Want in overleg met Noordpool had er zeker weten eerder gespeeld kunnen worden dan 14.30 uur. Ik, en met mij meer, ben wel benieuwd wat de bond, waar het volgens Jan Dirk en Ab allemaal hosanna is, nu gaat doen. Want ten op zichtte van competitiegenoten Z.E.C, Ezinge, die duidelijk ook afgeroomd waren , en zeker Noordpool kan de bond het niet maken om een niet varende snelboot als een prima excuus te zien voor het niet komen opdagen van De Monnik 1 hoe blij Ezinge 2 ook was dat de reserves van de eilandbewoners wel een boot konden vinden die hun naar Feerwerd kon brengen