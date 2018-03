Wie het wel snapt mag het zeggen of ben ik gewoon dom

De laatste weken krijg ik steeds vaker te horen dat mijn website, Puurvoetbalonline, wat minder gevoed wordt dan men van mijn gewend is. Iets wat absoluut klopt en wat meerdere oorzaken had/heeft,De grootste oorzaak van het minder voeden van Puurvoetbalonline was mijn medewerking aan het jubileumboek van de voetbalvereniging Eenrum. De voetbalvereniging waar ik het grootste gedeelte van mijn loopbaan heb doorgebracht viert dit jaar namelijk zijn honderdjarig jubileum en daar hoort uiteraard een jubileumboek bij. Dat zorgde dat de eerste weken van 2018 aardig gevuld waren en waar nog eens bijkwam dat fysiek ongemak van Martine er voor zorgde dat het wandelen met onze grote vriend Bietsj voor 90 procent voor mijn rekening kwam. En verder had ik het ‘versneld voortbewegen ‘ weer opgepakt wat betekende dat ik naast het Walking Football minimaal drie keer per week mijn loopschoenen aantrok. Dat alles zorgde dat mijn activiteiten voor Puurvoetbalonline wat naar de achtergrond verdwenen. Maar nu we bezig zijn met de laatste ‘loodjes’ van het jubileumboek komt er weer meer ruimte om Puurvoetbalonline te voeden. Want grappig is het dat je van meerdere kanten hoort, wat ben je rustig met je website. Dat betekent dat Puurvoetbalonline nog steeds ‘leeft’ en wat hopelijk nog even zo zal blijven. Want natuurlijk zijn er de laatste weken zaken voorbij gekomen waar ik graag aandacht aan had besteed maar waar ik niet de ruimte voor had. Zo had ik wel aandacht willen besteden aan een vreemde vorm van bureaucratie binnen de bond waar het gaat om het inplannen van jeugdduels. Die werden ‘gewoon’ ingepland in de weekenden dat er overal, bij de bond aangegeven, zaaltoernooien werden georganiseerd. Maar nu het weer wat ‘’rustiger’ wordt kan er ook weer wat gespeurd worden op internet waar ik weer een column van Jan Dirk van der Zee tegenkwam. Jan Dirk was onderweg naar Amerika en gooide ‘ons’ weer ondersteboven met een van zijn zweverige epistels. Gezegend met redelijk wat zelfkennis en opgedane ervaringen weet ik dat velen mijn ‘schrijverij’ op Puurvoetbalonline niet echt kunnen waarderen. Iets wat prima moet kunnen want dat geldt voor mij wat de baas van het amateurvoetbal in Nederland op internet pleurt. Want zijn laatste column https://www.knvb.nl/info/47123/column-jan-dirk-vd-zee-zo-wordt-voetbal-nog-aantrekkelijker-voor-een-breder-publiek kon ik maar niet begrijpen. Maar ik wilde een keer niet bijdehand ben en vroeg een aantal bekenden van mij naar hun mening over deze laatste column. Vreemd genoeg kwamen we allemaal tot een en dezelfde conclusie, dit moest wel geschreven zijn onder het genot van een te grote hoeveelheid aan alcoholische versnaperingen. Want echt er is geen touw aan dit epistel vast te knopen. Gisteravond hoorde ik weer iemand zeggen wat je steeds hoort wanneer het over de bond gaat, laten ze een keer bij de kleinere clubs komen kijken. Clubs die het moeilijk hebben door de veranderingen die ook een directeur wil doorvoeren en die daar, op kosten van de amateurclubs, helemaal naar Amerika gaat terwijl hij niet weet waar Eenrum, Leens, Uithuizermeeden of Zandeweer liggen. Daarom ook de vraag, wie de bovenstaande column van Jan Dirk snapt mag het zeggen want om de uitspraak van Louis van Gaal, ben ik nu zo slim of ben jij zo dom’ wat om te buigen, ben ik te dom om zijn ‘slimme’ columns te begrijpen?