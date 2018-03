SV Bedum Oldstars in het teken van een revanche, Ellie en de CL.

Na het drama van een week eerder, toen ‘Oranje’ alle drie zijn partijtjes verloor, stond er woensdag gelukkig weer een training op het programma waar een zestal Oldstars revanche op zichzelf mochten nemen.In Bedum was het weer deze woensdagmorgen prima zodat de eerste spelers in korte broeken, en een enkeling zelfs in een polo met korte mouwen, over het velden denderden. Acties die ik nog even achterwege laat want mijn tenue bestaat nog steeds uit T-shirt, voetbalshirt, windjack met daarover een trainingsjack en een lange trainingsbroek. Maar ieder zijn ding zullen we maar zeggen want dat mag namelijk in een land als Nederland. Bij binnenkomst in de kantine was daar al snel het nieuws van gastvrouw Dineke die meldde dat Gerard Kempkers bij Groningen vertrok. Geen nieuws waar de krukken en stoelen van ondersteboven vielen want om nu te zeggen dat de schaatscoach veel voor de Trots van het Noorden had betekend zou de waarheid niet zijn. Maar gelukkig waren er andere onderwerpen belangrijker dan praten over het ‘ons kent ons’-wereldje wat in de volksmond ook wel betaald voetbal wordt genoemd. Belangrijke onderwerpen die deze keer op het veld werden besproken want zowel trainer Nanno als Jan ‘Laudrup’ van Woudenberg had geen stof voor een ronde tafelconferentie. De onderwerpen die op het veld aan de orde kwamen waren dat Romke Streurman even met een knieblessure kampte en daarom even rust nam en dat Jan Gast na een paar weken afwezig zijn vanaf volgende week ook weer aanwezig zal zijn. Dat zorgt dat de ziekenboeg aardig aan het leeglopen is want ook de rentree van Bertus Bolhuis laat geen maanden op zich wachten. Kortom, de selectie van de Oldstars SV Bedum is bijna weer compleet. Trainer Nanno was weer aardig bezig geweest. Want voor de ‘ terrible twenty minutes’ had de trainer weer de nodige spierverwarmende oefeningen bedacht. Oefeningen die door allen zo goed mogelijk werden uitgevoerd terwijl er ondertussen bijna smachtend naar de klaar liggende voetballen werd gekeken. Na de spier en conditieversterkende activiteiten werd het de hoogste tijd voor ‘de bal’. Geen’ gehaktballetje mayo’ maar oefeningen met de diverse lederen monsters die soms niet deden wat de afzender in petto had of waar de ontvanger op hoopte. Dat zorgde af en toe voor stevig commentaar van onze trainer waarbij er lichaamsdelen voorbij kwamen die in de diverse Metoo-affaires werden betast. Maar dat alles mocht de pret niet drukken want het zonnetje bleef schijnen in Bedum en wat wil een mens dan nog meer. Na de oefeningen die onze technische bagage absoluut gaat verhogen was het de hoogste tijd, 10.50 uur, voor ons mini-toernooi wat bestaat uit drie partijtjes van ongeveer twaalf minuten. De ploeg van vorige week was weer samen want we kregen kans om revanche op onze prestatie van vorige week te nemen. Partij een werd door ‘groen’, we lieten de oranje overgooiers even liggen, met 2-0 gewonnen en het tweede potje eindigde in 0-0. Resultaten die ons een goed gevoel naar partij nummer drie. Maar in de afsluitende partij ging het echter fout en dat was de ‘schuld ‘ van Wessel’ Jaap Stam’ Hoekzema. Wessel verliet namelijk de verdediging en dat kostte ons de partij. We gingen namelijk met 8-0 de bietenbrug onderuit op tegen een op alle fronten betere tegenstander. Na de traditionele uitloopronde ging het in kleedkamer opeens over Ellie op patrouille. Voor iemand waar de televisie na 19.00 uur op stand-by komt te staan geen programma waar hij volle bak over kan meepraten. Maar door de diverse promo’s die je eerder op bijna iedere dag om je oren geslingerd krijgt weet je al dat je aan Ellie op patrouille niets mist. Iets wat ook steeds meer geldt, zoals ook te beluisteren viel, voor de wedstrijden in de Champions Leaque. Ik ben al een groot aantal jaren geleden afgehaakt om naar dat voorspelbaar geneuzel te kijken en woensdagmorgen viel te beluisteren dat ik niet de enige ben. Zo werd het weer een mooie morgen in Bedum waar er voor mij even een onderbreking op het programma staat. Op de komende twee woensdagen kan ik namelijk om familiare redenen niet aanwezig zijn zodat het fit blijven zal moeten gebeuren door het met regelmaat versneld voortbewegen in en rond het nog steeds pittoreske Ezinge met zijn haventje waar menig topvisser met regelmaat te vinden is.