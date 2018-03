Man of the match SV Bedum-Donkerbroek: John Thoma

Voor de winterstop was daar opeens de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurt. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een speler van de dag. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij was opgevallen.Voor de zondag was ik door de redactie van degevraagd of ik naar het duel SV Bedum-Donkerbroek wilde. Uiteraard was dat geen probleem want twee weekenden zonder voetbal had mij absoluut weer ‘honger’ naar de bal bezorgt. De Bedumers doen het dit seizoen in de vierde klasse meer dan uitstekend. Een van mix van jong en oud zorgt dat de Bedumers meedoen in de strijd om de bovenste plaatsen. John Thoma behoort, samen met Silke Korpershoek , Mark Veenstra en Job Mol tot de jonge garde van het team en speelde ook zondag weer een prima duel. De lange aanvaller was betrokken bij zeker drie goals van de Bedumers waarbij maar weer eens bleek dat John een speler met overzicht is. Geen dom getrap van ‘we zien wel waar de bal komt’ maar gewoon proberen een medespeler te bereiken. Wanneer je lang bent dan wordt je al snel als slungelachtig betitelt. Iets wat natuurlijk dikke onzin is en wat de spits zondagmiddag liet zien. Want alleen al de actie waarmee hij Davey Jurna in staat stelde om zijn eerste en de derde voor SV Bedum te scoren. Een actie waar niets slungelachtigs aan was maar die puur op techniek werd uitgevoerd. Natuurlijk gaat er bij een 21-jarige voetballer nog voldoende fout . Maar dat mag toch ook want anders zou John Thoma wel hoger spelen dan in de vierde klasse. Zelf heeft hij ondertussen vier competitiegoals achter zijn naam staan en zijn de assists talrijk. Zondag scoorde hij niet maar was hij met een drietal assists wel belangrijk voor zijn team. Vandaar dat John Thoma zondag mijn speler van de dag was in het duel SV Bedum-Donkerbroek.