Man of the match FC LEO-De Heracliden: Rowan Rozema

Voor de winterstop was daar opeens de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurt. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een speler van de dag. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij was opgevallen.Zaterdag was ik voor deaanwezig bij het duel FC LEO-De Heracliden. In Leens waren voor de wedstrijd al geluiden te horen dat men blij was dat spits Rowan Rozema weer voldoende fit was om in dit duel als basisspeler te beginnen. De Leenster is namelijk een garantie voor doelpunten en, zo viel te beluisteren, is ondertussen alweer benaderd door clubs of hij een overstap wil maken. In de wedstrijd tegen De Heracliden werd duidelijk waarom men bij FC LEO blij is met zijn goalgetter. Want al in de eerste helft zorgde hij er in zijn eentje voor dat een 0-1 achterstand werd omgebogen in een 3-1 voorsprong. Met twee keer een vrije trap en een keer een 1 tegen1-situatie was de clubman zaterdagmiddag weer belangrijk voor ‘zijn’ FC LEO. Want dat laatste is ook het verhaal Rowan Rozema. Natuurlijk wordt een veel scorende spits in de loop van ieder seizoen gebeld. Soms doet een trainer, of contactpersoon, dat een keer en volgt er eenvan de spits. Dan volgt er soms nog een tweede poging en is het weerWanneer er dan vervolgens als derde nog een appje volgt wordt het irritant voor niet alleen de speler in kwestie maar gaan ook binnen een club de irritaties toenemen. Want wordt er dan terecht gezegd, wanneer iemand niet bereidt is om na een eerste telefoontje te komen moet je gewoon stoppen. Rowan Rozema is in alles een echte clubman die zaterdag weer eens liet zien hoe belangrijk hij voor zijn club kan zijn. Iets wat hij in alles laat zien dat hij dat ook WIL zijn. Rowan ‘past’ geen ander shirt dan het shirt van FC LEO wat de overige clubs binnen als buiten onze regio toch wel een keer zouden moeten weten. En daarom is Rowan Rozema mijn speler van de dag in het duel tussen FC LEO en De Heracliden