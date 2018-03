Scheidsrechters en assistenten in het Noorden niet goed genoeg?

Soms krijg je via de sociale media een bericht binnen waar je van denkt waar gaat dit over. Een scheidsrechter uit Limburg en assistenten uit Dronten en Enschede waren aangesteld voor het duel PKC-Oranje Nassau.Toen ik bovenstaand berichtje las dacht ik echt, nu wordt ik in de maling genomen. Een arbiter die voor een duel in de eerste klasse vanuit Limburg naar Groningen moet reizen, en daarbij geassisteerd wordt door vlaggenzwaaiers uit Enschede en Dronten kan niet waar zijn. Maar navraag leerde mij dat het echt waar was. Het was namelijk gecheckt door mijn bron die er ook zijn verbazing over uitsprak. De arbiter had een mooie dag want hij mocht ongeveer 700 kilometer declareren en dat keer 26 cent is natuurlijk niet verkeerd. En ook de assistenten mochten nog wat kilometertjes declareren zodat het bedrag wat het arbitrale trio moest kosten mooi richting de 500 euro ging, althans zo werd verteld. Een arbiter uit Limburg en vlaggenzwaaiers uit het oosten en midden van het land is niet best want dat zou kunnen betekenen dat het korps van arbiters in het Noorden van een minder kaliber is. Ik zeg met nadruk dat dit zou kunnen want ik denk dat het anders is. Ik denk dat ze ‘daar op kantoor’ waar wat aan rotzooien. Want ik zie wel vaker een aanstelling ‘voorbijvliegen’ waar ik van denk, hoe is dat in vredesnaam mogelijk. Ooit schreef ik dat het aanstellen van arbiters en assistenten pure willekeur is en dat idee heb ik nog steeds. Want om even bij het duel PKC-Oranje Nassau te blijven, zou er nu echt geen arbitraal trio in het Noorden rondlopen dat voor minder centjes dit duel in goede banen had kunnen leiden. Om eerlijk te zijn kan ik mij dat niet voorstellen. Maar ik verbaas mij maar niet meer want men doet toch waar ze zelf zin hebben waar het gaat om de aanstellingen en waar het aanstellen van een Limburger, een Tukker en een Drontenaar voor een duel in Groningen wel een mooi voorbeeld van genoemd mag worden