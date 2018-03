Mijn weekendmoment : Alsjeblieft, verleng het seizoen met een tweetal weken!

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt of luistert.‘Mijn weekendmoment’ was al een aantal weken een lege rubriek want de laatste weken werden er bijna evenveel duels in het amateurvoetbal gespeeld dan er wekelijks op een onbewoond eiland worden afgewerkt. Maar gelukkig kon er dit weekend weer volop gevoetbald en waren er weer voldoende momenten die voor de rubriek ‘mijn weekendmoment’ in aanmerking kwamen. Zo was daar het ‘nieuws’ dat er februari alweer volop ‘gescout’ werd door aanstaande trainers of personen die op pad worden gestuurd. Iets waar ik mij allang niet meer over verbaas maar wel laat zien dat ook de amateurvoetbalwereld hypocriet te noemen is. Kijken en oordelen over een ander, lees Pelikaan S, maar ondertussen zelf niet anders doen. Dat is in mijn ogen hypocriet maar zal er allemaal wel bij horen. Ook zou het in deze rubriek kunnen gaan over de KNVB en de VVON die, zo vinden velen, een paar kilo boter op hun hoofd hebben. Dat hebben ze volgens velen omdat ze clubs aan de linkerkant aanpakken waar het gaat om een trainer met een juiste licentie maar aan de rechterkant sommige zaken oogluikend toelaten. Ook zou het in ‘mijn weekendmoment’ kunnen gaan over de waanzin van dat, ondanks dat we alle ellende hebben gehad die je maar kunt bedenken, de reguliere competitie in het weekend van 26-27 mei klaar moet zijn. Dat veel clubs nog een vracht aan wedstrijden moet spelen, en er ook nog een klein Russisch beertje, lees winterperikelen, op komst is maakt de KNVB niet uit. Spelen en niet zeuren is daar de gedachte en of je wel of niet over een volledige selectie kunt beschikken zal ons een zorg zijn. Want dat is wat je hoort en wat ik echt niet zelf bedenk. Gekkenwerk noemen velen het maar over deze perikelen zal directeur Jan Dirk van der Zee wel geen column schrijven. JD is meer van het zweverige dan een keer met zijn voetjes in de klei staan. Want deed hij dat laatste wel dan zou ook hij de bijna smekende geluiden, verleng alsjeblieft het seizoen met een tweetal weken, luid en duidelijk horen