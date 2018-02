Training SV Bedum Oldstars: Ieder nadeel heeft een voordeel maar volgende week terug.

Een aantal factoren zorgde dat ik woensdagmorgen niet op de training van de SV Bedum Oldstars waarbij een van de bekendste uitspraken van Johan Cruijff, ieder nadeel heeft een voordeel, weer een juiste uitspraak bleek te zijn.Naast de trainingen op de woensdagmorgen heb ik ook het wat versneld voortbewegen, in de volksmond ook wel joggen genoemd, weer wat herontdekt. Een paar keer per week probeer ik rond Ezinge een aantal kilometers te joggen om de doodeenvoudige reden dat ik mij daar prettig bij voel. Maar dat joggen ging op vrijdag 16 februari even fout toen ik moest uitwijken voor een auto die werd bestuurd door iemand die de bochten graag krap wilde nemen. Resultaat: Een bezoek aan huisarts+ ziekenhuis waar bleek dat het door het door mijn enkel klappen mij een verzwikte had bezorgt. Dat zorgde voor opluchting want op 19 februari stond er voor Martine een kijkoperatie gepland en die had dan niets aan een partner met een, in het ergste geval, een gipspoot. Maar gelukkig bleef het beperkt tot een weekend met een drukverbandje. Maar om het niet te gek te maken besloot ik om mij voor de training van woensdagmorgen af te melden en wat voor de ‘patiënt’ op de PW7 natuurlijk goed uitkwam. Toen ik woensdagmorgen rond half 8 echter buitenkwam vreesde ik het ergste voor mijn teamgenoten die wel mochten trainen. Want ‘Koning Winter’ had weer toegeslagen omdat de weilanden rond mijn woonplaats Ezinge wit waren uitgeslagen. Zo langzamerhand ben ik ‘kenner’ van de kunstgrasmatjes zodat ik wist dat ook de kunstgrasmat in Bedum niet groen zou zijn. Maar een bericht aan het begin van de middag naar Jan ‘Laudrup’ van Woudenberg leerde dat er in Bedum toch getraind kon worden. Het kan bijna niet anders dan dat het een prachtige training en wat ook bleek uit Jan zijn bericht. ‘Het was al snel duidelijk dat de rijp zou verdwijnen zodat het een prachtige voetbalmorgen werd. Een voetbalmorgen waar ik natuurlijk graag bij hadden willen zijn als niet benjamin van de groep. Want vorige week was daar opeens de opmerking van Ronald Jansen dat hij op 27-07-2018 aan zijn tweeënzestigste levensjaar zou beginnen. Die opmerking zorgde dat ik, die op 30-01-1957, dus niet de benjamin was. Ook had ik er graag bij willen zijn om het laatste nieuws over Bertus Bolhuis te horen die herstellende is van een pittige operatie. En ook was ik wel benieuwd of Jan ‘Laudrup’ van Woudenberg op Tenerife nog wat lijntjes had neergelegd voor een eventueel trainingskamp voor de SV Bedum Oldstars. En ook was ik wel nieuwsgierig naar de vorm van de Bomber van Bedum, Tonnie Niemeijer, die vorige week verbaal al zo scherp als een mes was maar dat toen niet in daden kon omzetten. En hoe zou het zijn met Geert Brands die het met zijn bedrijfje www. geertijskrabbertje.nl op dit moment wel razend druk zal hebben. Want waar er in Ezinge voldoende zijn die hun auto bij vorst niet even ‘inpakken’ zal dat in Bedum niet anders zijn. Maar zoals gezegd had mijn nadeel voor Martine een voordeel. Want samen met twee krukken een jonge viervoeter van nog geen acht maanden uitlaten is natuurlijk niet te doen. Hoewel men mij in het ziekenhuis wilde laten geloven dat het sporten wel een aantal weekjes niet aan de orde zou zijn bleek dat ik geluk had gehad. Want het versneld voortbewegen gaat weer prima en omdat ook het herstel van Martine ook sneller dan verwacht gaat ben ik volgende week gewoon weer van de partij. Hoewel, ik heb wel begrepen dat de rayonhoofden in Friesland ondertussen de koppen al bijelkaar hebben gestoken en het een kwestie van tijd is dat de kreet’ It giet oan’ bij onze westerburen vandaan zal klinken als teken dat er een Elfstedentocht aan zit te komen en wat ik als voetballiefhebber niet hoop.