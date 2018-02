Man of the match SV Bedum-Haren: Lammert Lankman

Voor de winterstop was daar opeens de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurt. Een vraag die mij vervolgens aan het denken zette om te komen tot een speler van het weekend. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij was opgevallen. Waar eerst een speler van het weekend de opzet was heb ik toch maar besloten om er een ‘man of the match’ van te maken omdat je spelers in twee verschillende duels niet met elkaar moet gaan vergelijken.In het weekend van 10 en 11 februari stonden er voor mij twee duels op het programma waar ik langs de lijn mocht staan of zoals zaterdag, op de tribune mocht zitten. Het werden twee duels waarin er helaas van goed voetbal geen sprake was. Niet vreemd wanneer je de omstandigheden even in ogenschouw nam. Want zowel zaterdag als zondag was het allesbehalve aangenaam buiten en binnen de lijnen. Dat zorgde dat ik zaterdag ,bij het duel tussen Noordpool en Z.E.C , ook niet echt een ‘man of the match’ kon vinden tussen de in totaal vijfentwintig spelers die echt hun best deden om er wat van te maken. Hoe anders was dat een dag later bij het duel tussen SV Bedum en Haren. Ook dat duel was als kijkspel niet eentje waar je nog dagen over kon napraten want daarvoor gebeurde er gewoon te weinig in Bedum. Maar opeens was daar de 73minuut in een wedstrijd waarin SV Bedum op dat moment met 3-0 aan de leiding ging. De keeper was gedurende het zeer matige duel nog niet een keer echt op de proef gesteld maar moest in de 73e minuut opeens gestrekt naar de hoek om een kopbal van Klaas-Jan Veenstra te keren. Iets wat Lammert Lankman met verve deed en daar de nodige bewondering voor oogstte. Iets wat terecht was omdat de redding ook nog eens gebeurde onder omstandigheden die voor een doelman niet prettig waren. Later op de dag zag ik nog wat flarden van het duel FC Groningen-ADO omdat een in afwachting van een operatie zijnde Martine zich stierlijk lag te vervelen en daardoor aan het zappen was. Zo kreeg ik mee dat Sergio Padt de absolute uitblinker was bij FC Groningen. Iets wat niet vreemd was met een verdedigingslinievoor je die zo lek is als een vergiet met duizend gaten. Dan is het geen kunst om als keeper uitblinker in je team te worden. En daarom ook is Lammert Lankman mijn ‘man of the match’ in het duel tussen SV Bedum en Haren. Want als je vanuit het niets maar met een formidabele reflex je cleansheet weet veilig te stellen ben je gewoon een fantastische doelman.