Een pittige training voor de SV Bedum Oldstars en Halbe was erbij

Op woensdag 14 februari, in de volksmond ook wel Valentijnsdag genoemd, kon de training van de SV Bedum Oldstars gelukkig doorgang vinden en …..Halbe was er bij.In de dagen voor Valentijnsdag leek het nog even spannend te worden of de Oldstars van SV Bedum wel in actie konden komen. ‘Koning Winter’ deed namelijk nog een poging om roet in het eten te gooien maar in die poging slaagde de ‘Koning’ niet. Zo kon er dus vanuit Ezinge naar Bedum gereisd worden waar het bij binnenkomst nog rustig was in de kantine. Maar daar kwam gelukkig snel verandering in en ook Halbe was er bij. Halbe Zijlstra was een dag eerder opgestapt als minister van buitenlandse zaken en de grappen over Halbe zijn opmerking dat hij in 2006 ergens bij was geweest waren dan ook talrijk. Maar ook Mark ‘Pinokkio’ Rutte kwam voorbij tijdens het koffiedrinken waar we iedere training mee beginnen. Maar gelukkig ging het vlot over belangrijkere zaken zoals de mededeling dat Bertus Bolhuis ondertussen was ontslagen uit het ziekenhuis nadat hij een stevige operatie had ondergaan. De geluiden zijn positief, zodat we hopelijk binnen afzienbare tijd Bertus weer op de training zien verschijnen. Na wat mededelingen over het aanstaande toernooi in de Indoor Soccer-hal in Groningen volgde er van trainer Kranenborg nog een mededeling. Onze trainer had de hoogte van de goaltjes wat aangepast zodat het begrip heuphoogte wat duidelijker werd. Er vielen wat geluiden te horen die dit een wat rigoureuze beslissing vonden. Maar omdat je, althans bijna, alles in je leven moet hebben geprobeerd werd er besloten dat we het ‘probeersel’ van onze trainer gingen proberen. In ‘kleedkamer 2’ gingen de grappen en grollen nog even door waarbij de ‘Bomber van Bedum, Tonnie Niemeijer, een messcherpe indruk maakte en wat het nodige beloofde voor de komende training. Na de gebruikelijke oefeningen om de spieren warm te maken had trainer Nanno Kranenborg weer een prachtig positiespel op het programma staan. Een positiespel dat door sommige Oldstars als pittig werd ervaren omdat de griepverschijnselen nog niet helemaal waren verdwenen. En ook de afgelaste training van vorige week werd door sommige teamgenoten als vervelend ervaren. Ik moet zeggen dat ik daar wat minder last van had omdat ik mij in Ezinge vanaf 7 februari nog vier keer wat versneld had voortbewogen. Na dit dus pittig positiespel was er natuurlijk nog tijd voor een mini-toernooitje met een extra dimensie. Waren er tijdens eerdere trainingen oranje en gele hesjes, nu waren er ook opeens groene exemplaren zodat we met ingang van de dag dat Jorien ter Mors tijdens de Olympische Spelen goud op de kilometer won niet alleen een geel, oranje en blauw team hebben maar nu ook een groen team hebben. Na weer een prima training werden we verzocht om snel te douchen omdat Aaldrik en Dineke nog belangrijke verplichtingen elders hadden. Uiteraard werd er aan dat verzoek gehoor gegeven op een dag er weer ruim twintig Oldstars een prachtige morgen mochten beleven. Dit omdat trainer Nanno Kranenborg ons, een voor sommige pittige, maar verder prachtige training voorschotelde. Een training waar Halbe over ruim tien jaar ongetwijfeld van zegt dat hij daar bij aanwezig was geweest.