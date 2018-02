Mijn weekendmoment: 'Flikker' die fotocontrole maar weg zodat we gewoon weer op tijd kunnen beginnen

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt of luistert.Vorige week had ik niet echt een ‘weekendmoment’ of het moest zijn dat ik de beslissing vanuit Oldehove dat het duel OKVC-De Heracliden toch doorgang zou vinden wat aan de late kant vond. Die beslissing viel namelijk pas rond het middaguur, maar die gezien de staat van het veld in mijn ogen ook wel wat eerder genomen kunnen worden. Maar om nu te zeggen dat dit een echt ‘weekendmoment’ was kon ik niet zeggen. In het nog maar kort achter ons liggend weekend gebeurde er wat dat betreft wat meer wat voor deze ‘rubriek’ in aanmerking kwam. Helaas waren dat geen momenten waar de humor van afdroop maar waren het meer momenten die voor mij in de ‘categorie’ verbazing terechtkwamenAl een groot aantal jaren ben ik een van het velen die zich stoort aan het feit dat voetbalwedstrijden in ook de A-categorie maar niet op tijd kunnen beginnen en wat ook dit weekend weer gebeurde. Steeds vaker gebeurt het namelijk dat we minimaal tien minuten later dan de afgesproken tijd aan duel beginnen. Iets wat alleen maar komt door, in eerdere jaren, het controleren van het wedstrijdformulier en met ingang van het huidige seizoen het controleren van de foto’s via de telefoon van de arbiter. Waarom de foto’s van de spelers in de standaardteams gecontroleerd worden is mij een compleet raadsel wanneer je ziet hoe er in de B-categorie met het controleren van de ‘plaatjes’ wordt omgegaan. Wanneer het gaat over duels van eerste teams in de standaardklasse is bijna alles voor degene die daar in geïnteresseerd zijn terug te halen. Dat betekent bijvoorbeeld dat een trainer of teamleider op de hoogte kan zijn of de gevaarlijke spits van de tegenpartij wel of niet geschorst is. Verder is het ook nog eens zo dat er voldoende competities zijn waar het ‘ons kent ons’-gehalte hoog te noemen is en waardoor de kans op ‘fraude ‘bijna is te verwaarlozen. Hoe anders is dat in de B-categorie waar het controleren van de foto’s een even grote bijzonderheid is dan dat je op een onbewoond een patatje kunt eten. Het niet controleren van de foto’s in die categorie geeft aanleiding tot de boel besodemieteren, Want op die manier is het wel heel erg gemakkelijk om een niet gerechtigde speler op te stellen. Dan kan een speler die onder zijn eigen naam geschorst is namelijk ‘gewoon’ onder een andere naam zijn wedstrijdjes spelen. Gisteravond zag ik weer een column van Jan Dirk van der Zee voorbij komen. De directeur amateurvoetbal had weer een nieuw kladblokje gevonden. JD is namelijk helemaal in vervoering van weer een nieuw KNVB-project, het zaalvoetbal voor vrouwen naar grote hoogte stuwen. Dat is een mooi streven van de KNVB waar men echter niet in de gaten heeft dat ze met het amateurvoetbal zo langzamerhand een doodzieke patiënt in huis hebben. Want steeds vaker worden er teams uit de competitie gehaald omdat ze niet meer ‘bemand’ kunnen worden. Steeds vaker doen er spelers mee in de B-categorie die daar niets hebben te zoeken maar gewoon hun gang kunnen gaan omdat de verantwoordelijken bij de clubs hun ogen sluiten. Daarom KNVB, en na dit weekend weet ik het zeker, ‘flikker’ dat hele foto-gedoe maar in de prullenbak zodat de wedstrijden in de A-categorie eindelijk een keer weer op de vastgestelde tijden kunnen beginnen.