Geen training SV Bedum Oldstars of was het toch wel mogelijk geweest …

Doordat Koning Winter een poging deed om Nederland op de smalle ijzers te krijgen kwam er op dinsdag 6 februari een mail dat de training van woensdag 7 februari geen doorgang kon velden. Het kunstgrasveld was namelijk te glad om daar een groot aantal Oldstars op te laten trainen.Ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet op had gerekend dat de training van woensdag afgelast zou worden. Want hoe mooi wil je de weersomstandigheden in februari hebben bedacht ik mij toen ik de mail las met de mededeling dat we niet gingen trainen. Een paar uur eerder had ik mij in de buurt van Ezinge en Feerwerd namelijk nog wat versneld voortbewogen. Een mooie vorm van vrijetijdsbesteding wat ik sinds half december weer wat fanatieker heb opgepakt. Niet met een specifieke reden, maar meer omdat ik merk dat het niet, of te weinig, sporten mij niet vrolijk maakt. Mijn rondje hardlopen bracht mij vanuit Ezinge naar Feerwerd en weer terug naar Ezinge waar ik bij binnenkomst opeens mijn naam hoorde. In de haven stonden twee sportvissers die ik herkende als twee teamgenoten van de Oldstars. In het pittoreske haventje stonden Jacob Venema en Hans Spier namelijk te vissen. Uiteraard onderbrak ik mijn duurloop even om een praatje te maken. Sinds dat beide mannen bij het Walking Football actief zijn hebben ze elkaar ook in een andere hobby gevonden en dat is het sportvissen. Iedere dinsdagmorgen, zo vertelde Jacob, trekken ze de provincie in op zoek naar een mooie visstek. Duidelijk zichtbaar was dat Jacob en Hans genoten en wat ik mij prima kon voorstellen. Het zonnetje scheen namelijk de haven van Ezinge in en als sportvisliefhebber ben je dan toch een bevoorrecht mens. Een gevoel wat ik ook had omdat mijn rondje Feerwerd naar grote tevredenheid werd volbracht. Dat zorgde dat er vanuit de haven nog een rondje ijsbaan aan het rondje Feerwerd geplakt om het juiste gevoel nog eens extra te benadrukken. Van Jacob en Hans nam ik afscheid met de kreet tot morgen maar die een paar uur later de prullenbak in kon.Geen training op de woensdagochtend is voor mij geworden als geen amateurvoetbal in het weekend. Dat voelt namelijk niet. Wanneer je al bijna tien jaar als verslaggever op de zaterdag en zondag langs de lijn mag staan is het vreemd wanneer dat, zoals zondag opeens anders is. Maar wat er niet is kan ook ik niet maken maar wat misschien wel had gekund richting de SV Bedum Oldstars. Want toen ik mij vanmorgen weer een paar kilometer versneld voortbewoog kon ik mijzelf wel voor mijn kop slaan. Ik kon mij wel voor mijn kop slaan omdat ik niet een andere optie de groep in had gegooid. Op de mail had ik in de groep kunnen gooien, zullen we om 13. 00 uur trainen want dat had namelijk volgens mij prima gekund.