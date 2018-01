Open brief aan Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal.

Zo las ik bijvoorbeeld het volgende citaat in jouw column.Ik was verbaasd over zoveel dommigheid van jou dat je die voorzitter geloofde. Want JD, de afstand tussen bijvoorbeeld Kerkrade en Groningen v.v. bedraagt 734 km. Nu wil ik ‘gek ‘doen en daar 900 kilometer van maken. Dan kom ik met 15 uitduels op maximaal 13500 kilometer die een spelersbus moet afleggen en wat echt niet gaat gebeuren in Nederland, kikkerland. Dus waar jij die veertigduizend kilometer wegtovert is mij echt een raadsel. Maar je raaskalt nog verder want ook met de onderstaande alinea verbaas je mij in hoge mate:Als directeur van de amateurtak van nog steeds de grootste sportbond van Nederland zou ik mij kapot schamen wanneer ik deze letters uit mijn computer liet rollen. Met de opmerking ‘Ze zijn het beu om voor een paar man publiek te spelen’ doe je het zondagvoetbal namelijk schandelijk te kort. Want JD, ik zou eens komen eens kijken bij de derby Eenrum-Kloosterburen of Kloosterburen-Eenrum of de duels tussen SVZ en VAKO. Dan zou je zien dat je ook met dit punt weer uit je nek staat te lullen en waar je helaas ook nog ruim voor betaald wordt. Ik heb even het volgende over je opgezocht:Dat betekent dat je nu bijna drie jaar actief bent binnen de KNVB als stevig betaalde columnist. Want op veel meer hebben we je nog niet kunnen betrappen behalve dat je roept dat het in het voetballen niet om het winnen gaat. Dat is jammer maar wek logisch. Wanneer je je namelijk als directeur van de KNVB wijs laat maken dat een hoofdklasser per seizoen 40.000 kilometer door Nederland rijdt om zijn uitduels te spelen worden het de hoogste tijd voor je om een baan in een andere richting zoeken zoals het koolmezen leren dat ze patat kunnen bakken. Maar iets wat je sowieso moet doen omdat ook jij een van degene bent die het zondagvoetbal niet meer wil omarmen. Ik weet niet of je als ‘directeurtje’ ook kinderen hebt. Maar als ‘vader’ van de amateurtak van de KNVB hoor je al je ‘kinderen’ te omarmen en niet eentje met lege handen laten staan. Want dat is namelijk wat je doet met je misselijk makende opmerking over het zondagvoetbal waar duizenden mensen vele zondagen het nodige plezier aan beleven. Daarom hoop ik oprecht Jan Dirk dat jij heel snel vertrekt als ‘directeurtje’ van de amateurtak van een bond waar je als Walking Footballer hopelijk geen lid van hoeft te zijn.