Mijn 'weekend'-moment:' Hoe een KNVB-bureaucraat het DWF 'verkracht'

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt of luistert.Dit weekend begon het merendeel van de amateurvoetballers aan de tweede seizoenshelft. Een eerste weekend wat direct al een mooi weekendmoment opleverde. Sinds dit seizoen is er qua wedstrijdformulier het nodige veranderd in het amateurvoetbal. De formulieren hoeven niet meer ingevuld worden want het is even via een app naar de foto’s kijken en klaar is Kees. Leuk bedacht door de bond maar door nog teveel mensen binnen veel clubs niet begrepen. Want als schrijvende pers vragen om een wedstrijdformulier is bijna hetzelfde dan dat je aan Mark Rutte vraagt wanneer hij de zooi in Groningen eens gaat oplossen. Het niet weten hoe een wedstrijdformulier naar de schrijvende pers gestuurd moet worden is natuurlijk lastig maar niet onoverkomelijk. De schrijvende pers schrijft namelijk met alle plezier de namen over van de spelers die in de diverse telefoons staan. Dat is weliswaar een terugkeer naar het ‘stenen tijdperk’ maar dat is even niet anders. Maar dit weekend had ik geluk. Zowel in Uithuizen als in Annen kreeg ik keurig een papierenversie van het digitaal wedstrijdformulier aangereikt. Iets waar ik iedere keer weer blij mee ben omdat ik er een pesthekel aan heb wanneer er een verkeerde naam in het verslag komt te staan. Waar ik ook blij mee was is de leeftijden die achter de spelers stond. De zin, de 18-jarige goalie plukt een bal fraai uit de bovenhoek, klinkt in mijn beleving mooier dan, de goalie plukt een bal fraai uit de bovenhoek. Maar dat laatste is op het digitaal wedstrijdformulier niet meer zichtbaar. De leeftijd is namelijk vervangen door het geboortejaar. En verder staat achter alle voetballers dat ze man zijn. Ik moet eerlijk bekennen toen ik het formulier zaterdag voor de eerste keer zag dacht ik aan een aflevering van Bananasplit of een show wat zijn ‘broer’ zou kunnen zijn. Maar niets van dit alles want de verandering op het formulier was een serieuze zaak. De koerswijziging had namelijk met een stukje privacy te maken wat de bond binnen het amateurvoetbal wilde invoeren. Nu ben ik qua escapades van de bond niet snel meer verrast maar mijn veters knalden nu bijna uit mijn schoenen. Dus we mogen wel weten in welk jaar iemand geboren is maar we mogen niet weten hoe jong of iemand precies is. Ik weet niet welke bureaucraat dit bedacht heeft maar mag ik zeggen dat ik van deze manoeuvre helemaal niets begrijp. Een inbreuk op iemand zijn privacy wanneer je zijn leeftijd vermeldt….. Wanneer gaat die club van Jan Dirk zich eens met serieuze zaken bezig houden zou ik zo denken…..