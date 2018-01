Man of the match Noordpool-GSVV: Jens Posthumus.

Voor de winterstop was daar opeens de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurt. Een vraag die mij vervolgens aan het denken zette om te komen tot een speler van het weekend. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij was opgevallen. Waar eerst een speler van het weekend de opzet was heb ik toch maar besloten om er een ‘man of the match’ van te maken omdat je spelers in twee verschillende duels niet met elkaar moet gaan vergelijken.In het weekend van 27en 28 januari stond er voor mij maar een OC-duel op het programma. Dit omdat mijn kleinzoon Morris met zijn pappa en mamma naar Ezinge zouden komen ter ere van mijn verjaardag. Maar ziekte in huize Koster in Haarlem en bij de vrouwelijke bewoonster van de Peperweg 7 zorgde voor een streep door het familiebezoek. In eerste instantie zou ik naar het duel Zeester-Ezinge maar wat werd afgelast omdat het veld in Feerwerd, het duel was omgeruild, de vergelijking met een volgelopen spons glansrijk kon doorstaan. Daardoor werd het uiteindelijk het duel tussen Noordpool en GSVV waar ik voor delangs de lijn mocht staan maar wat zitten op de tribune werd. Trainer Jur Smit had wat afwezigen binnen zijn selectie en moest daardoor een beroep doen op een aantal spelers uit de A-junioren zoals Jens Posthumus. Voor Jens ruimde de ervaren coach direct een plaats in als centrale verdediger en dat begreep ik volkomen. Want ook zaterdag was de jonge voetballer een van de betere spelers aan de kant van Noordpool. Rustig aan de bal en sterk in de duels is Jens Posthumus voor de ware voetballiefhebber een lust voor het oog. Natuurlijk gaat er bij een jonge voetballer nog niet alles goed, maar wanneer negentig procent wel goed gaat ben je gewoon een prima voetballer. Ik weet nog dat ik een groot aantal jaren geleden vader Jan Posthumus voor de OC mocht interviewen en Jens, samen met zijn oudere broer Kjell ook op de foto kwamen. Twee mannetjes toen nog die beide bezeten van het voetbal waren en wat nu een groot aantal jaren later nog steeds het geval is. Kjell voetbalt ondertussen bij Loppersum waar hij is uitgegroeid tot een vaste waarde in het team van Henk Buikema. Jens speelt nu nog in de A-junioren van Noordpool en steeds vaker in het eerste elftal van de club uit Uithuizen. Op Jens zit een prima ‘kop’ op hoorde ik zaterdagmiddag iemand zeggen en die mening deel ik. Want waar er steeds meer jeugdspelers zijn die te weinig voor hun hobby over hebben geldt dat zeker niet voor de beide ‘Posthummetjes’ en wat Jens als mijn ‘man of the match zaterdag in het duel Noordpool-GSVV absoluut liet zien.