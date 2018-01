Training Oldstars SV Bedum met een rots in de branding en ‘Laudrup’ van Woudenberg.

Na een aantal weken van rust stond op woensdag 10 januari voor de Oldstars van SV Bedum de eerste training in 2018 op het programma. Een training die in het teken stond van een groot aantal afwezigen.Bij aankomst in de sportkantine van SV Bedum was het nog niet echt druk. Beter gezegd, het was wat aan de rustige kant. Er ontbraken namelijk de nodige coryfeeën op deze eerste training. Zo had de griep wat slachtoffers gemaakt, waren er wat spelers op vakantie, en waren er nog enkele langdurig geblesseerden die het nog niet aandurfden om de kicksen aan te trekken. Veder was waarnemend ‘el presidente’ Martin Broekmans enkele uren eerder met de selectie van SV Bedum zaterdag 1, en een deel van het tweede team, naar Marbella vertrokken voor een verblijf van vijf dagen. De geruchten gaan dat ‘el presidente’, daar aan het contacten leggen is. Dit om ook met de Oldstars SV Bedum op Europees niveau aan de weg te gaan timmeren. Ondertussen was Bertus Bolhuis benoemd tot chef slagroomspuitbeheerder omdat er door een aantal Oldstars op ‘Nieuwjaar rolletjes met slagroom werd getrakteerd. Niet omdat ze hun over datum zijnde rommel kwijt moesten maar puur en alleen omdat ze ergens kort voor of in de winterstop jarig waren geweest. Na de gebruikelijke handelingen kort na de jaarwisseling was daar het bekende fluitsignaal van Nanno. Een fluitsignaal als teken van mededelingen en ook een kritische noot richting een opmerkelijk interview in de. In het interview met het Walking Football-gebeuren in Sauwerd en Winsum werd namelijk melding gemaakt van dat men meer wilde gaan trainen dan alleen op de vrijdag en dat er dan op de dinsdag in Bedum getraind zou gaan worden. Volgens de mensen die dat binnen SV Bedum moesten weten was daar echter niets van bekend….Na het neuzen van de fitte spelers tellen, waarbij Wim Brondijk tot twintig en Nanno tot negentien kwam, was het de hoogste tijd voor een bezoek aan het groene kunstgras want daar waren we namelijk voor naar het sportcomplex gekomen. Voor de meeste Oldstars was het even weer in het ritme komen. De wijntjes, biertjes, andere alcoholische versnaperingen, plus de nodige gourmetachtige taferelen, hadden wel een aanslag op de conditie gedaan zo hoorde ik om mij heen. Na de gebruikelijke oefeningen om het lichaam wat op te warmen was meer dan de tijd voor de bal. Even was daar paniek want de ballen die waren achtergebleven in Bedum waren niet allemaal van topklasse. Er waren bij die de vergelijking net een ‘bos uien’ glansrijk konden doorstaan. Maar gelukkig waren er voldoende prima exemplaren om de door Nanno bedachte oefenvorm uit te voeren en werden we in het positiespel verrast door Jan ‘Laudrup’ van Woudenberg. Jan gooide er namelijk een sleepschijnbeweging uit die de Deense topvoetballer Michael Laudrup hem niet had verbeterd en dat zorgt er voor dat Jan vanaf nu als ‘Laudrup’ van Woudenberg door het leven gaat. Na het positiespel stond er nog een partijspel op het programma. Waar we onze eerste partij nog wisten te winnen was daar in partij nummer twee geen sprake van en wat de ‘schuld’ was van Jan van Dijk. Naast dat Cor Smid opeens als in zijn beste jaren liep te scoren was daar namelijk ook rots in de branding Jan van Dijk. Wilde Jan voor de winterstop weleens een klein steekje laten vallen, dat was nu totaal niet in beeld. Gezien de koopwoede van Dick Advocaat bij Sparta mogen we als Oldstars blij zijn dat de kleine generaal niet in Bedum langs de lijn stond want ik schat Jan, die vast stiekem op trainingskamp is geweest, op dit moment hoger in dan Michel Breuer. Maar aan alles komt een einde en dus ook aan deze eerste training waar toeschouwer Jaap Dekker bij de afsluitende partijtjes als referee fungeerde en dat uitstekend deed, en waarvoor dank Jaap. Zo werd het weer een mooie morgen in Bedum waar weer duidelijk werd dat het nog kunnen en mogen voetballen voor winst en verlies kan zorgen.