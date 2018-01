was een regel uit een bericht wat ik op mijn telefoon las toen ik gisteravond rond 23.00 terugkeerde van de eerste van twee finaleavonden om de Hogeland Cup.De opmerking, het is een B1 toernooi en de spelers moeten de zaalregels maar kennen’ kwam voor mij wat lachwekkend over omdat ik net was teruggekeerd van een toernooi waarop weer duidelijk werd dat zaalvoetbal voor veel veldvoetballers precies eender dan patatbakken voor IJsberen. Daar hebben ze onvoldoende kaas van gegeten. Om heel eerlijk te zijn zie je dat ook aan het spel want vaak is het een geren en een gevlieg waar de honden, en ook katten, geen brood van lusten. De opmerking kwam van een arbiter zo begreep ik uit het bericht. Een arbiter die ook nog eens de ‘tegeltjeswijsheid’ verkondigde dat hij vond dat het naleven van de zaalvoetbalregels belangrijker was dan het spelplezier. Ik moet zeggen dat mijn berichtgever een andere mening is toegedaan en die ik van harte ondersteun. Want met veldvoetballers in de zaal de spelregels strak hanteren is vragen om moeilijkheden. Dat zagen we gisteren ook op de eerste finaleavond van de Hogeland Cup. Waar ‘Pietje’ wel floot gaf ‘Koosje’ niet thuis en waar ‘Kees’ zijn fluit was vergeten gaf ‘Karel’ een serenade. Kortom ook onder de arbiters verschilt men soms te veel van mening en wat zorgt voor irritatie. Irritatie wat er elders in de provincie ook was en wat volgens mijn bron absoluut niet nodig was geweest. Als arbiter moet je weten dat je met veldvoetballers te maken hebt en niet met doorgewinterde zaalvoetballers.Maar ik weet wel waar de opmerking, het is een B1 toernooi en de spelers moeten de zaalregels maar kennen, vandaan komt. Die opmerking komt uit het feit dat B-junioren eerst een spelregelbewijs moeten hebben gehaald voor ze mogen voetballen. Ze moeten dan op de computer een test maken en bij een voldoende mogen ze voetballen. Een test die zo lek is als een vergiet met duizend gaten want die testen worden op grote schaal gemaakt door personen die WEL kennis van de spelregels hebben. Dus de arbiter die de opmerking plaatste,heeft de laatste jaren absoluut in de Grotten van Han gewoond want anders maak je niet van dit soort vreemde opmerkingen. Maar van mijn bron begreep ik dat de spelers, trainers en toeschouwers er gisteravond snel klaar mee waren en wat helaas ook een beetje gold voor ‘ Uithuizen’ waar er ook door veldvoetballers en voetbalsters in de zaal werd gehold, uit alle standen werd geschoten en de regels logischerwijze niet altijd werden begrepen omdat ze ook daar verschillend werden toegepast.