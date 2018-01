‘Rinus’ en het Casino

Gisteren plaatste ik de opmerking op facebook:Die opmerking zorgde voor een stukje hilariteit met een oud-collega die het ‘casino-verhaal’ nog bekend in de oren klonk. Naar het Casino gaan en er altijd en alleen maar met winst uitkomen is ook echt op de KNVB van toepassing. Want ook in 2017 werd het amateurvoetbal weer bedolven onder een deken van hoe goed, mooi en prachtig het bij de grootste sportbond van Nederland was. Het was een vloedgolf van berichten over ‘Rinus’ die ons deden geloven dat iemand die evenveel verstand van voetbal heeft dan een pinguïn van patatbakken met de hulp van ‘Rinus’ een voetbaltraining kan verzorgen. ‘Rinus’, als bond zou ik mij kapot schamen wanneer ik een voetbaltrainingsprogramma de voornaam van een van de meest succesvolle trainers die Nederland heeft voortgebracht zou gebruiken. Want hoe respectloos is het om de al overleden mijnheer Michels zijn voornaam te gebruiken voor een programma waar hij zich in zijn graf voor had omgedraaid. Want wanneer je een beetje over dhr. Michels hebt gelezen dan weet je dat het trainersleven van Michels in het teken stond van winnen. Niets anders telde voor de succesvolle trainer die niet schroomde om spelers uit het elftal te gooien. Want, zo zei hij, het doel heiligt de middelen. Alles draait om winnen en iets anders telt niet in de voetballerij. Dat geldt natuurlijk voor meer trainers en spelers want hoe jong ze ook zijn, ze willen allemaal winnen. Zo hoorde ik deze week nog een mooi verhaal van twee kabouterteams die tegen elkaar hadden gespeelt. Een duel wat ook een winnaar opleverde en waardoor er ook een verliezende partij was. Bij de verliezende partij waren er een paar kabouters ‘not amused’ door de nederlaag. Toen een vader daar wat van zei tegen zijn zoontje was het antwoord helder: ‘Je wilt toch winnen pappa! Zo jong en toch al weten dat winnen datgene is wat telt.Een tijdje terug hoorde ik een trainer uit het amateurvoetbal nog zeggen, ik word ‘gek’ van dat gepamper wanneer ik na een wedstrijd van mijn zoontje sta te kijken. Ze mogen van alles maar wanneer ze voor de winst gaan worden ze afgeremd en kunnen daardoor ook niet verliezen. Wanneer er iets aan kinderen niet valt uit te leggen is dat het wel.”Rond de feestdagen hoorde ik het verhaal van iemand die zijn activiteiten voor de KNVB had beëindigd. Niet door tijdgebrek maar puur en alleen omdat hij niets meer met de belachelijke plannen van de KNVB te maken wilde hebben. Ik durf te beweren dat hij in 2017 niet de enige is geweest die bye, bye KNVB heeft gezegd. Er zullen er ongetwijfeld meer zijn geweest die niet langer mee wilden werken aan de plannen van een bond die ‘gedragen’ wordt door een directeur die van alles roept in zijn columns maar nog steeds geen afspraak heeft gemaakt met de man die voor Puurvoetbalonline het Gerald Gras Keepersklassement bijhoudt. Maar wie weet komt dat er in 2018 nog van maar eerlijk gezegd denk ik dat niet. Ik denk namelijk dat Jan Dirk liever naar het Casino gaat want hij zal toch weleens ergens een keer wat willen winnen?