Sportploeg van het jaar 2017: Dojo Katsu Winsum

Sinds een paar jaar kom ik voor Puurvoetbalonline aan het einde van weer een jaar tot een ‘sportman, sportvrouw en sportclub van het jaar’. Een ‘verkiezing’ die puur en alleen op mijn gevoel is gebaseerd. Een gevoel van om een man, vrouw en club eens extra in het zonnetje te zetten. Een verkiezing waar niets mee te winnen valt behalve de ‘eeuwige’ roem van een website die hoopt nog een aantal jaren deze ‘verkiezing’ te mogen voortzetten.De sportman en sportvrouw 2017 had ik al eerder bekend gemaakt en daardoor restte alleen de sportclub nog. Niet dat ik daar lang over moest nadenken maar meer omdat ik sinds enkele maanden een toch wat andere invulling van de dag heb. Dat, gevoegd bij het geen avondmens zijn, zorgde dat de sportclub 2017 even moest ‘wachten. Ook in 2017 kwam ik weer bij veel sportverenigingen over de vloer. Allemaal verenigingen die gedragen worden door vrijwilligers. Iets wat ook geldt voor ‘mijn’ sportclub 2017. Ik mag voor de Ommelander Courant al een groot aantal jaren verslag doen van het door Dojo Katsu georganiseerde Gala. Een prachtig evenement wat er voor zorgt dat ik ook een aantal voorbeschouwingen heb mogen maken. Voorbeschouwingen die zorgden voor een bezoek aan de gymzaal aan de Schouwerzijlsterweg waar ik steeds weer geraakt wordt door de wijze waarop iedereen daar met elkaar omgaat. Alles met respect voor de trainer en medesporters. Iets wat je ook ziet tijdens het Gala wat Dojo Katsu jaarlijks organiseert. Niets ‘smerige’ overtredingen of een grote mond tegen de arbiter want iedereen weet, dan ben je binnen de wereld van Kyokushin Karate aan de beurt. Dat wordt namelijk niet getolereerd. Hoe anders is dat in de voetbalwereld waar sommige spelers het bijna tot ‘kunst’ hebben verheven om een tegenspeler een of meerdere kaarten aan te smeren. Ook een grote mond tegen een scheidsrechter is in de voetbalwereld bijna normaal waarbij wel aangetekend moet worden dat je een niet fitte arbiter binnen de wereld van Kyokushin Karate niet tegen gaat komen en wat automatisch voor meer respect zorgt. Daarom zou het in het kader van bij elkaar in de keuken kijken een prima zaak zijn wanneer voetbalteams een keer een training of Gala van Dojo Katsu te bezoeken. Dan zouden ze namelijk in een qua sportbeleving totaal andere wereld terecht komen. Een wereld ook waar ook de bobo’s van de KNVB een keer een kijkje zouden moeten gaan nemen. Want in de wereld van Kyokushin Karate gaat het namelijk wel om winnen, maar… met respect. We kennen allemaal nog het project ‘ de blauwe kaart’. Een blauwe kaart moest worden uitgereikt aan een team wat had verloren maar wel zijn best had gedaan. Zoiets wat binnen de wereld van Kyokushin Karate ondenkbaar zou zijn omdat het een brandhaard van respectloos gedrag is. Iets wat binnen deze mooie tak van de vechtsport ondenkbaar is vertelde Shihan Lammert Meinema, als hoogste in ‘rang’ binnen Dojo Katsu ooit een keer. Een Dojo die steeds meer een toeloop van jeugdleden krijgt en wat ik wel begrijp. Want de geluiden die je bij een bezoek hoort zijn, hier is veel meer discipline, we trainer harder en we worden geholpen door de leden met meer ervaring. Prima geluiden vanuit een mooie sportclub uit Winsum wat ‘mijn’ sportploeg van het jaar 2017 is.