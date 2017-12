De kop ‘Gasselte 2018 niet meer terugkijken, dekt eigenlijk alles.Want even was daar in de eerste jaren na het vertrek van de KNVB de ‘angst ‘ dat ‘Gasselte’ zou verdwijnen. Een voetbalkamp dat stond als een huis kon zomaar van het toneel verdwijnen. Maar de angst was ongegrond want ‘Gasselte’ stond niet alleen als een huis maar staat nog steeds als een huis. Want al weer voor de vierde keer gaat het kamp zonder inbreng van de KNVB georganiseerd worden en al voor de vierde keer gaat dat meer dan voortreffelijk. Je hoort geen andere geluiden dan, ik heb een topweek gehad of ik heb nieuwe vriendjes leren kennen of de opmerking, wat heb ik veel geleert. Geluiden die je bekent in de oren klinken omdat je bijna vijftig jaar geleden de door jouw bezochte voetbalkampen ook zo mocht ervaren. In een tijd dat alles steeds sneller gaat, duurder moet en verder weg moet is er dus nog iets niet veranderd. Wat niet veranderd is namelijk dat een voetbalweek van nu hetzelfde plezier geeft als toen. Dat is razend knap en waar de kampcoördinatoren, de trainers, begeleiders en niet te vergeten de vrijwilligers van de voetbalvereniging GKC een groot compliment voor verdienen. Die verdienen dat omdat zij er de laatste drie keer gezamenlijk voor hebben gezorgd dat er nu op diverse plaatsen jonge voetballers en voetbalsters zitten te wachten op het moment suprême dat de website www.voetbaldagengasselte.nl weer online komt met de mededeling, de inschrijving is open. Dan wordt tijdens de feestdagen even alles vergeten en is: ‘Gasselte 2018 het ‘hoofdgerecht’ en wat ik volledig begrijp. Want heel stiekem denk ik weleens, ik wou dat ik nog vijftig jaar jonger was ….