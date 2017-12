De laatste training SV Bedum Oldstars in 2017 in het teken van acht minuten

Woensdag 20 december 2017 stond in het teken van de laatste training van de Oldstars. Een training waarop wat coryfeeën ontbraken.Het leek een qua aantal spelers een wat rustige training te gaan worden want trainer Kranenborg had een aantal afmeldingen binnen gekregen. Zo was onze aanwinst Wietze niet aanwezig en ook Jan Gast, Johan Kuitert konden om uiteenlopende redenen niet aanwezig zijn. Wie ook niet aanwezig kon zijn was de ‘Bomber van Bedum, Tonnie Niemeijer. Er ging namelijk het gerucht dat Tonnie door de Oldstars van Bayern München benaderd is om daar de gelederen te komen versterken. In de familie Robben heeft de Duitse topclub een prachtig scoutingsapparaat in huis en gezien een tekort aan scorend vermogen bij de Oldstars van de ‘Recordmeister’ is het niet vreemd dat ze bij onze ‘Bomber terecht zijn gekomen. Een andere afwezige bij aanvang van de training was Ronald Jansen. Ronald is via zijn neefje Theo bij de medische staf van Vitesse terecht gekomen. Ronald wordt al enkele weken geplaagd door een zware liesblessure die hem ernstig belet in alles wat het leven leuk maakt en waarbij een beetje lezer begrijpt wat ik bedoel. Maar ondanks de afwezigen waren er voldoende aanwezig om trainer Nanno blij te maken. Want onze trainer had voor deze laatste training van het kalenderjaar een parcours uitgezet met allemaal stations waar het gebodene 8 minuten ging duren. Voor mij was dat even omschakelen want wanneer we bij de plaatselijke snackbar/kroeg een patatje bestellen is de wachttijd 10 minuten. Een mooi parcours werd het waarbij het van afstand op het doel knallen wel mijn favoriet station was. Samen met Jacob Venema en Cor Smid wist ik de bal vanaf 25 meter rechtstreeks in het doel te schieten zodat we naar de 30 meter lijn mochten. Maar we zijn helaas geen twintig of dertig jaren jong meer toen dat van veertig meter geen probleem was. De dertig meter werd dan ook niet gehaald maar wat erger was, de beentjes wilden vanaf dat moment niet meer wat het koppie bedacht. Dat heet ‘jeugdige’ overmoed en waar je de rest van de training de vruchten van plukte. Maar eigen schuld dikke bult zeggen we dan maar. Want dan moet je maar niet denken dat je nog maar dertig bent.Maar ondanks het wat lichte ongemak was het weer een prachtige training en waar trainer Nanno op gepaste voor werd bedankt. Niet alleen voor de training van deze morgen maar voor zijn compleet ‘oeuvre’ aan trainingen die hij op meer dan voortreffelijke wijze had verzorgd. Nanno bedankte de groep uiteraard en keek al een beetje richting de toekomst waar iedereen van hoopt dat hij als trainer van de SV Bedum Oldstars actief zal blijven. Van waarnemend ‘El Presidente’ Martin Broekmans begreep ik dat er begin januari een zware bestuursdelegatie met de eerste selectie meegaat richting Marbella en dat er daar spijkers met koppen geslagen zullen worden richting de trainer van de Oldstars. Want door het ontslag van Alex Pastoor en Marcel Keizer moet er serieus rekening gehouden worden met het benaderen van trainer Kranenborg. Want nergens op de wereld is er in het amateurvoetbal een trainer actief die op een woensdagochtend meer dan 20 spelers welkom mag heten. En dat is iets wat ook bij Sparta en Ajax op de radar is verschenen. Na de training waren er vervolgens een groot aantal gasten in de kantine aanwezig. Allen ‘gekleed’ in het oranje die na wat overleg en een kleine donatie mee naar de diverse gastgezinnen gingen. Wie niet naar een gastgezin ging was Ronald Jansen. De man met een zware liesblessure was net terug van Papendal en vertelde dat het met zijn stem prima ging. Er waren die liever hadden gehoord dat het met zijn lies wat beter en met zijn stem wat minder ging maar dat valt onder de categorie humor waar Sylvana Simons van moet huilen. Dus van de mevrouw die van alles vindt mogen we dat niet zeggen maar wat lastig is. Want dat heet kleedkamerhumor en wat het ook was toen Massoud voor de training zijn knieband over zijn trainingsbroek trok omdat hem werd verteld dat dit beter voor zijn knie was. ……. Tot volgend jaar en denk er om niet meer dan 8 procent!