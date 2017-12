Sportman van het jaar 2017: Romke Streurman (SV Bedum Oldstars)

Sinds een paar jaar kom ik voor Puurvoetbalonline aan het einde van weer een jaar tot een ‘sportman, sportvrouw en sportclub van het jaar’. Een ‘verkiezing’ die puur en alleen op mijn gevoel is gebaseerd. Een gevoel van om een man, vrouw en club eens extra in het zonnetje te zetten. Een verkiezing waar niets mee te winnen valt behalve de ‘eeuwige’ roem van een website die hoopt nog een aantal jaren deze ‘verkiezing’ te mogen voortzetten.=Toen ik in juni van dit jaar mij voor de eerste training van de Oldstars van SV Bedum meldde maakte ik als voetballer een uniek moment mee. Nog nooit eerder was ik namelijk de jongste binnen een voetbalteam geweest. Dat zorgde bij mij direct al voor veel respect richting mijn nieuwe teamgenoten waar ik de meeste niet persoonlijk van kende. Er waren een paar die ik al wat vaker had ontmoet en eentje zelfs in het bijzonder. Ik had namelijk de eer om voor de Ommelander Courant Romke Streurman te mogen interviewen. Dat werd op 18 januari 2017 een mooi interview want Romke was toen, en is dat nog steeds, een plezierige verteller. Ik was nog net geen 60 jaren jong en dus was het Walking Football nog ver weg. Romke was op dat moment tachtig jaar en vertelde dat hij nog alle dagen blij was dat men in Bedum met het Walking Football was begonnen. Iets wat ook zichtbaar was. Want geen moment had ik die morgen het idee dat ik naast iemand zat die op 80-jarige leeftijd nog met regelmaat een balletje trapte. Want in alles oogde de Bedumer jonger dan de leeftijd die hij volgens de burgerlijke staat moest hebben . Het werd een leuk gesprek en daardoor ook een dito interview. Want om eerlijk te zijn, ik heb wel eens meer moeite moeten doen om ergens een verslag of artikel van te maken. Begin juni van dit jaar werd ik er door Bram Bakker op gewezen dat het Walking Football in Bedum een wat andere invulling had gekregen. Er waren wat aanpassingen gedaan zoals dat het rennen zonder bal was toegestaan. Dat zorgde voor een stukje nieuwsgierigheid en vandaar dat ik mij, na een keertje kijken, aansloot bij de Oldstars van SV Bedum en waar ik dus ook Romke weer tegenkwam. Want de tachtig ondertussen gepasseerd was hij nog met regelmaat present op de trainingen van de Oldstars. Ik zeg met regelmaat, want Romke en zijn vrouw Annie trekken er ook graag nog met de caravan op uit. Maar met grote regelmaat is de nu 81-jarige Bedumer wel aanwezig en daar geniet ik iedere keer weer oprecht van. Ook als ruim tachtigjarige krijgt Romke Streurman namelijk nog steeds op zijn’ kloten’ van trainer Nanno Kranenborg en een groter compliment kun je als voetballer niet krijgen. Want ooit zei de helaas overleden Johan Cruijff tegen een speler, wanneer ik geen commentaar meer heb op je functioneren dan heb ik je afgeschreven.” Dat betekent dat Nanno de nestor van de SV Bedum Oldstars nog steeds serieus neemt en wat niet meer dan terecht is. Want niet zelden wordt er nog iemand door Romke Streurman figuurlijk het Bedumer bos ingestuurd wanneer hij er een passeeractie uitgooit waar menig voetballer jaloers op zou zijn. En wanneer dat gebeurd is daar het respect voor de sympathieke Romke die iedere keer weer laat zien dat het zelf nog mogen voetballen niet alleen een fantastische hobby maar ook een geschenk genoemd mag worden. Romke is dan ook mijn sportman van het jaar 2017. Want als je op 81-jarige leeftijd nog zo kunt genieten van het voetballen verdiend dat een ieder zijn respect. En daarom een hele stevige chapeau voor Romke Steurman, de nestor van de SV Bedum Oldstars.