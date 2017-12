Jan Dirk van der Zee: Gesteund door meelopers en komt zijn afspraken niet na.

Als je langs de lijn staat en de KNVB van een afstandje hebt gevolgd, vind je misschien dat de bond dit jaar een slechte wedstrijd heeft gespeeld. Per slot van rekening ontstond er een hoop gedoe rond de voetbalpiramide, rommelde het binnen de top van het betaald voetbal en wist het Nederlands elftal zich niet te plaatsen voor het WK in Rusland.Toch kan ik geen andere conclusie trekken, dan dat 2017 een goed jaar was voor het amateurvoetbal. Met aan het begin van het seizoen één van de grootste wijzigingen sinds de jaren ’70: de nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen. Het spel gaat daardoor sneller, ieder spelertje komt (veel) meer aan de bal en op het moment dat het even niet loopt, lossen de voetballertjes het zoveel mogelijk onderling op. Na de aanvankelijke storm van kritiek, beginnen zelfs de meest verstokte tegenstanders plezier te krijgen in de veranderingen.Stil kan ik ook nog steeds worden van de OranjeLeeuwinnen. Met hun prestatie hebben zij het vrouwenvoetbal permanent op de kaart gezet en de voetbalsport laten vonken en knetteren van ambitie. Dat merken we aan de stijf uitverkochte stadions en de stormloop van meiden op voetbalverenigingen in het land. Bepalende factor voor deze populariteit is de wijze waarop ze hun fans benaderen: open, relaxt en toegankelijk. Nog steeds zie ik het beeld van het meisje voor mij, dat een ‘Eat & Greet’ had gewonnen met Vivianne Miedema, haar voetbalheldin. Goud waard!Het jaar 2017 kan wat mij betreft een nog prominenter plekje in de prijzenkast krijgen, als ik bij elkaar optel hoeveel clubs we dit jaar hebben mogen helpen om kleine en grote uitdagingen aan te gaan. Van wervingscampagnes voor nieuwe vrijwilligers, tot weten waar je met de vereniging naar toe wilt. Van spelregelavonden, tot initiatieven voor eenzame ouderen. De KNVB slaagt er steeds beter in om daar te zijn waar het voetbal ondersteuning verdient.Maar misschien nog wel de belangrijkste verdienste van dit jaar is dat we rust in de tent hebben gekregen en grote stappen wisten te zetten in de verwezenlijking van onze ambitie: Groeien naar een moderne bond voor iedereen die van voetbal houdt. Ongeacht wie je bent, wat je doet of waar je vandaan komt. Voetbal is wat ons verbindt. Geniet van de feestdagen en een mooi Nieuwjaar!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al het bovenstaande is geschreven door Jan Dirk van der Zee, de directeur afdeling amateurvoetbal van de KNVB. Een mooie column zo aan het eind van een kalenderjaar want binnen de bond is er rust in de tent. ‘We’ gaan niet naar Rusland waar we naar mijn idee blij om mogen zijn, we doen Europees niet meer mee met onze clubteams, de app voetbal.nl wordt zo heb ik zelf ondervonden bijna evenveel gedownload dan er op een onbewoond eiland patat gegeten wordt. En verder zorgt ‘Rinus ‘ er voor dat iedereen opeens een jeugdteam kan trainen maar niet heus. Maar toch is er rust in de tent volgens de directeur. Een directeur die echter uit zijn nek lult zo weet ik na gisteren helemaal zeker. Gisteren plaatste ik een artikel waarin iemand felle kritiek had op hoe het er in het jeugdvoetbal, en dan als voorbeeld bij de teams O-9, aan toe ging. De persoon noemde het een drama dat er in deze categorie niet met standen werd gewerkt en dat de uitslagen niet werden bijgehouden. Logisch want ook zijn team won steeds met dubbele cijfers en was men als begeleider maar creatief om er nog wat van te maken. Maar al snel kwam er een app of ik het artikel wilde verwijderen. Ik heb dat gedaan omdat ik de persoon in kwestie als persoon hoog heb zitten maar zijn club waar hij actief is schaar ik onder de categorie meelopers. Meelopers met een bond die een directeur heeft die van alles roept maar vervolgens niets doet. Een directeur die op Twitter personen uitnodigt maar vervolgens niets doet omdat hij waarschijnlijk vergeten was dat hij het vrouwenteam moest huldigen en een zweverige column moest schrijven. Een column die zijn trouwe medewerkers en de KNVB-meelopers binnen sommige verenigingen vast en zeker weer heel leuk gaan vinden maar waarvan velen denken, kom op het Hogeland een keer met je poten in de klei staan want dan hoor je dat er echt geen rust in de tent is.