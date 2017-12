Walking Football...; Wat een 'uitvinding'

Om iets op te zoeken moest ik even terug in de geschiedenis van Puurvoetbalonline. Bij dat zoeken kwam ik onderstaand artikel uit maart 2015 tegen. Een artikel uit de beginperiode van de Oldstars van SV Bedum en waar ik mij toen nog niets bij kon voorstellen dat ik daar ruim twee jaar later iedere woensdagochtend met heel veel plezier vanuit Ezinge voor naar Bedum rij.Sinds een paar weken zijn er iedere woensdagmorgen een twintigtal oud-voetballers op het sportcomplex in Bedum aanwezig. Onder deskundige leiding van Nanno Kranenborg, oud-trainer van o.a. Middelstum en Gronitas, wordt er anderhalf uur getraind voor wat betreft een tak van de voetbalsport dat 'Walking Football' genoemd wordt.Het is woensdag 11 maart al vroeg druk in de voetbalkantine van de SV Bedum waar afwisselend de dames Zwanny van der Berg en Dineke Venhuizen voor de kantinebezetting zorgen. Een grote groep oud-voetballers zit, in afwachting wat trainer Nanno Kranenborg voor vandaag weer voor oefeningen heeft bedacht, al aan de koffie en de sfeer is goed. Vorig week was Kranenborg niet aanwezig en dat leverde direct een aantal blessures op waar deze morgen de nodige hilarische opmerkingen over gemaakt worden. Walking Football is een nog redelijk onbekend fenomeen in voetballand wonderland en initiatiefnemer Jan van Woudenberg vertelt hoe het in Bedum in zijn werk gegaan is om het Walking Football van de grond te krijgen. ' Toen ik het Walking Football voor het eerst zag was ik direct enthousiast. Het mooie is dat lichamelijk contact en sprinten niet is toegestaan. Verder ontbreken de keepers en moet de bal beneden heuphoogte blijven. Verder zijn de afmetingen van het veld aangepast en kan er gespeeld worden op voetbal of gewone sportschoenen. Ik ben toen eens in mijn vriendenkring gaan informeren of er hier in Bedum voldoende animo was voor deze in Nederland nog relatief onbekende tak van de voetbalsport.”Tot vreugde van Jan van Woudenberg was er redelijk wat belangstelling onder de al op leeftijd zijnde oud-voetballers wat er voor zorgde dat een delegatie van Old Stars van FC Groningen op woensdag 3 december gezamenlijk met de enthousiaste Bedumers kwam trainen. Een training die er vervolgens voor zorgde heeft dat er nu iedere woensdagochtend een groep van twintig enthousiastelingen bezig zijn met een hobby die hun nog steeds veel plezier bezorgt.Plezier van iedereen afstraalde bij de oefeningen die Nanno Kranenborg de groep liet doen. De oefenmeester was helder in zijn uitleg maar was niet te beroerd om wat van de voetballers te vragen. Een selectie die binnenkort waarschijnlijk op reis gaat, vertelt Van Woudenberg. 'Op 27 maart wordt er in Almelo een Walking Football- toernooi georganiseerd Veertig teams uit het hele land komen dan samen en voor dat toernooi staan we eerste reserve. Dus de kans is groot dat we daar aan mogen deelnemen. Daarnaast vindt er bij FC Groningen op 16 maart een voorlichtingsavond plaats. Daar zijn alle amateurverenigingen uit de provincie Groningen voor zijn uitgenodigd. Men wil namelijk nog meer verenigingen enthousiast te maken om de oud-voetballers weer op het veld te krijgen. “Ondertussen worden de oefeningen van de nog bij Engelbert als trainer actie zijnde Nanno Kranenborg, daar train ik het derde elftal waar mij zoon in speelt, steeds intensiever omdat de trainer de groep op die manier wil klaarstomen voor de afsluitende partijvorm. 'Je moet het even wat anders opbouwen omdat je met voetballers te maken hebt die al een groot aantal jaren geleden gestopt zijn. Het voetballen zijn ze niet verleerd maar het lichaam is wel een aantal jaren ouder geworden. Het moet gezegd, er is niemand die verzaakt waarbij het opvallend is hoe fit de 78(!) jarige Romke Streurman nog is. Streurman is de oudste van de groep maar doet aan alle oefeningen mee al was hij nog in zijn jonge jaren. Ook de geblesseerde spelers langs de kant spreken vol bewondering over de senior van de groep en roemen verder de sociale waarde van een woensdagmorgen op het voetbalveld wat voor allen betekent, even lekker kletsen over vroeger of de kleedkamerhumor uitdelen of ondergaan.Zo ging het verder op een zonovergoten woensdagmorgen waar de zweetdruppels steeds meer zichtbaar werden op de voorhoofden van de voetballers. Rond kwart voor elf is de tijd voor de afrondende partij aangebroken waarbij het qua doeltjes nog even behelpen was. Voor het partijspel waren er namelijk nog geen doeltjes voorradig verteld Jan van Woudenberg. 'Bij het Walking Football wordt voor een doel met de afmeting drie meter breed en een meter hoog gewerkt. Doordat we eerst even wilden aanzien of het een succes zou worden is gewacht met het aanschaffen van doeltjes en gebruiken we pionnen als doelpalen. Ook oudere voetballers willen graag scoren in een echt doel dus komen er binnenkort doeltjes die de juiste afmetingen hebben.”Ondertussen wordt er aardig gescoord in de afsluitende partij waar verder prima in gecombineerd wordt. Doordat er niet als een dolle in het rond gerend wordt komen de passes beter aan al moet Nanno Kranenborg het spek een paar keer stilleggen met de kreet, je ‘mot’ niet rennen! De ervaren trainer legt de eveneens ervaren spelers uit dat het niet verboden is om een heel speelveld te gebruiken wat voor de nodige hilariteit zorgt. Tegen half twaalf komt er een einde aan de training die worden afgesloten met twee rondjes uitlopen en een kleine nabespreking van trainer Kranenborg. De oefenmeester ziet duidelijk vooruitgang in de prestaties van zijn groep maar vond het positiespel bij vlagen wat ondermaats. Daar valt nog winst te halen aldus Kranenborg die gezien de leeftijd van zijn oudste speler Romke Streurman spreekt van een jonge selectie. De laatste opmerking zorgt er voor dat de trainer de lachers op de hand kreeg uit een groep waar een groot aantal de pensioengerechtigde leeftijd al van heeft bereikt. Zo werd het een mooie ochtend in Bedum waar het ‘vooroordeel’ wat Walking Football betrof bijna letterlijk als sneeuw voor de zon verdween.