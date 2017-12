Straffen in voetballand verwonderland: klassenjustitie

Dat is omdat zo’n schorsing voor een profspeler een veel grotere impact heeft. Denk aan gederfde inkomsten (geen overwinningspremie), hogere boete, en in dit geval een reële kans dat hij eerste keeper af is.Bovenstaande tekst was de uitleg over het feit dat de doelman van NAC Breda voor zijn ‘doodschop’ richting Luciano Pasveer een schikkingsvoorstel van maar zes duels kreeg. Ik vind dat een wat vreemde uitleg omdat je in het amateurvoetbal soms hogere straffen voorbij hoort komen. Een ‘doodschop’ door een prof staat in mijn ogen gelijk aan dezelfde actie in het amateurvoetbal. Een vrachtwagenchauffeur krijgt toch ook dezelfde boete wanneer hij zit te bellen achter het stuur dan ieder andere bestuurder van een auto. Maar dat is in het voetbal dus anders. Want het amateurtje heeft geen ‘leger’ aan advocaten die de tuchtcommissie even onder tafel kan praten. Die moet hopen dat er binnen de club iemand te vinden is die een nette brief kan sturen. Zo hoorde ik enkele weken geleden het verhaal van een speler die 5 duels had gekregen voor een ‘zeer ernstig delict’ wat niemand had gezien behalve de arbiter. Er vloeide geen bloed, de traumaheli hoefde niet te landen, kortom het stelde geen ruk voor. Een stevige brief zorgde uiteindelijk voor een strafvermindering van vier duels omdat wedstrijd nummer 1 ondertussen al was gespeeld. Maar het kan nog gekker. Twee seizoenen geleden was daar het verhaal van een keeper die volgens de arbiter een speler een schop gaf. Filmbeelden lieten zien dat de arbiter het absoluut niet bij het juiste eind had maar er wel een schorsing van 7 duels volgde. Geen bloed, geen heli maar wel zeven duels geschorst. Een brief op poten aangevuld met verklaringen en filmbeelden zorgde voor vrijspraak zodat de doelman ten onrechte een duel moest toekijken. Dan verwacht je eerlijk gezegd dat een arbiter wel even terecht gezet wordt door de bond en dat is ook gebeurd. De beste man is namelijk naast arbiter ook nog eens rapporteur van zijn eigen collega’s….Zo zijn er nog veel meer gevallen van de vormen van klassenjustitie want door de overvloedige regenval en een doordeweeks ‘FOXIE’ –belang’ programma heb ik al meer overtredingen en acties van trainers zoals Stijn Vreven, die rood verdienen dan in dit seizoen tot nu toe in het amateurvoetbal. Maar het is precies zoals de oud-voorzitter van Heracles, Jan Smit’ ooit zei. In het betaald voetbal dekt iedereen echt iedereen want vroeg of laat hebben we elkaar weer nodig