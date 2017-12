Training Oldstars SV Bedum: Heimwee naar de ‘Bar en Boos Cup’

Vroeger was niet alles beter maar veel dingen waren wel leuker en daar was de ‘Bar en Boos Cup’ een ding van .Voor degene die niet alles lezen wat ik op mijn eigen website plaats of heb geplaatst even de uitleg wat de Bar en Boos Cup’ precies is. De Bar en Boos Cup werd ooit in Eenrum ingevoerd door de helaas veel te vroeg overleden Anton de Best. Anton was een bloedfanatieke trainer waar het niet trainen geen thema was. Daarom bedacht hij de Bar en Boos Cup wanneer de omstandigheden dezelfde naam hadden. Dan werden er partijtjes gespeeld waar Anton de standen van bijhield. Partijtjes die onder loodzware omstandigheden werden gespeeld. Storm, regen, sneeuw en daardoor ‘baggervelden’ waren dan de ingrediënten voor duels die op het scherpst van de snede werden uitgevochten. Want aan het einde van de rit waren namelijk de prijzen te verdienen. Deze week werden we ‘getrakteerd’ op wat sneeuw en dat zorgde voor overlast. Want op de dinsdagmiddag, toen de mandarijnen even ingepakt moesten worden voor de actie van een paar uur later lag het kunstgrasveld in Bedum er nog maagdelijk wit bij. Iets waar de ‘diehard’ –voetballers van de Oldstars niet bepaalt vrolijk van werden. Maar zo werd er besloten, dat zouden we de volgende dag wel bekijken. In de avonduren regende het al een beetje in Ezinge en ook in de vroege uren van woensdagochtend zag het er goed uit. De sneeuw was door de regen al aardig verdwenen en om heel eerlijk te zijn, ik hoop ook dat dit de komende maanden zo blijft. Via de sociale media of mailverkeer kwamen er geen alarmerende geluiden binnen over dat de training niet door zou gaan zodat de tas ingepakt kon worden en ik rond tien voor negen richting Bedum vertrok. Daar aangekomen was het wat stil op de parkeerplaats en wat zorgde voor een wat vreemd gevoel. Natuurlijk lag er nog wat sneeuw op de plasticsprieten maar het dooide als een ‘malle’ dus zag ik het probleem niet. Maar helaas, ik was de enige die het probleem niet zag want de rest van mijn teamgenoten zaten thuis achter de koffie of warme chocolademelk met wel of geen slagroom. Daar stond ik dan met mijn goed gedrag en mijn sporttas over de schouder. Geen training en wat ik uit mijn Eenrum-periode niet kende. Want daar hadden al waren de omstandigheden en de velden bar en boos altijd de ‘Bar en Boos Cup’ en wat werd bedacht door een trainer die ook vast niet had begrepen dat er deze woensdagmorgen in Bedum niet getraind werd.