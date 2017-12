Een ‘geroutineerde’ doelman van 18 jaar als voorbeeld

Doordat de bewoners van de PW7 wel een beetje fan van de persoon Gertjan Verbeek zijn stuurde onze TV dinsdagavond beelden van het duel NAC-Twente de huiskamer in. Want sinds Verbeek weer terug is in de eredivisie, en druk is om de puinhoop van Jantje ‘Pierrot’ van Halst op te ruimen, volgen wij de club uit Enschede wat meer zonder dat we warme gevoelens voor de ploeg uit Tukkerland hebben.In het duel tussen NAC en Twente kwam weer eens mooi naar voren waar het in Nederland mooi aan het fout gaan is. Want zelden heb ik twee doelwachters gezien van het niveau zoals Twente-keeper Drommel en zijn collega Betrams gezien. Beide waren een bron van onrust met hun optreden en waar de goalie van NAC wel de kroon spande. De blunder kan gebeuren maar zijn waanzinactie in blessuretijd sloeg echt alles. De keeper had maar een doel en dat was om Luciano Slagveer te blesseren en waar hij terecht een rode kaart voor kreeg gepresenteerd. Ik heb het even opgezocht en zag dat Joel Drommel 21 jaar oud is en Nigel Betrams 24 jaar. Dat is nog jong voor keepers dus er is nog hoop voor beide doelmannen. Maar het ’gepruts’ van beide deed mij gisteravond ook even terug denken aan zaterdag waar ik aanwezig was bij het duel tussen Omlandia-SV Bedum en ik bij de Bedumers een op het oog geroutineerde doelman bezig zag. In alles stond daar een doelman waar zijn teamgenoten vertrouwen in hadden en wat de spelers van en NAC en Twente niet in hun doelman hadden. Natuurlijk weet ik dat de eredivisie andere koek is dan de tweede klasse in het amateurvoetbal. Maar de strekking is precies eender, alles staat of valt met vertrouwen tussen een doelman en zijn teamgenoten. Iets waar bij nog te veel clubs totaal geen aandacht aan wordt besteed. Clubs die niet begrijpen dat je keepers kunt maken tot puntenpakkers voor hun team mits je voor de juiste trainingen en begeleiding. Want een keepertraining verzorgen zonder de juiste kennis is precies eender als proberen met een vergiet de plassen water van een voetbalveld te halen. Want beide activiteiten kunnen worden ingeschaald in de categorie zinloos. We hebben het al vaker gezegd, keepers worden door velen als een beetje ‘gek’ ervaren. Dat mag dat men dat zo ziet maar gezien het feit dat er iedere zomer weer volop ‘geschreeuw’ wordt om keepers mogen de clubs blij zijn dat er nog ‘gekken’ zijn die onder de lat willen staan. Vandaar dat clubs daar wel een beetje meer mee aan de slag mogen gaan willen we over een aantal jaren ook in het standaardvoetbal niet op kleine doeltjes spelen omdat er geen keepers meer voorradig zijn. Gelukkig is dat nog niet zo ver maar gezien de ‘warme’ belangstelling van veel clubs voor hun keepers jong en oud vrees ik het ergste. En trouwens de ‘geroutineerde’ doelman van de Bedumers, Jos Broekmans, is nog maar 18 jaar en heeft naast zijn aanwezige talent het geluk gehad dat hij in de jeugd door Theo Staal en nu bij de senioren door Martijn van der Wal wordt getraind en wat er voor heeft gezorgd hij dit seizoen al een paar keer een puntenpakker voor zijn team is geweest. Dus clubs met ambitie, investeer in keepertrainers want het voorbeeld loopt in Bedum.