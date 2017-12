Mijn 'weekend'-moment:' Hoe gaat het Menzo? Goed !

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt of luistert.Mijn weekendmoment kiezen zou, althans dat dacht ik, in het weekend van 9 en 10 december een lastig verhaal worden. Want al snel werd duidelijk dat er op de zondag weinig gevoetbald zou gaan worden. Maar hoe bijzonder, in de rust van het duel tussen Omlandia-SV Bedum was daar mijn weekendmoment. Er waren aardig wat voetballiefhebbers naar Ten Boer gekomen wat er voor zorgde dat de kantine, en de gang op weg naar de kantine en bestuurskamer een beetje vol stond. Dat zorgde voor het nodige schuifelwerk richting de koffie maar wat werd onderbroken door een mooie ontmoeting. Want opeens zag ik hem staan, de man die mij door mijn zwaarste periode in het UMCG heeft gesleept. Ik kan het niet vaak genoeg noemen, daar ben ik Menzo van der Wal nog alle dagen dankbaar voor. Want zonder de steun toen van Menzo was ik nu niet geweest wat ik nu ben. Zijn verhalen over zijn belevenissen in vroegere tijden, de trots over zijn jongens, Remy en Martijn, waar hij in stilte van genoot waren voor mij de ‘medicijnen’ om een loodzware periode te doorstaan. Een loodzware periode die echter in geen verhouding staat tot wat Menzo heeft moeten doorstaan en nog de nodige hinder van ondervindt. Want ook Menzo kreeg met de verschrikkelijke ziekte te maken en waren de geluiden soms positief maar soms ook wat minder positief. Maar met regelmaat kwam ik Menzo tegen en daar werd ik wel blij van zoals die keer in Noordwolde toen Remy daar als trainer van toen nog De Pelikanen tegen de geelhemden moest spelen. Trotse vaders genieten in stilte en daarom weet ik zeker dat er niemand meer blij was toen bekend werd dat ‘zijn’ Remy dit jaar als hoofdtrainer van SV Bedum actief zou zijn. Een hoofdtrainer die het fantastisch doet met zijn groep en waar Menzo oprecht van geniet. Dat zag ik zaterdagmiddag in Ten Boer, een vader die oprecht blij was dat het team van zijn zoon met 0-2 aan de leiding ging in een altijd beladen derby tussen Omlandia en SV Bedum. Dat was wel even een moment waar ik van dacht, mooi dat Menzo dit mag mee maken. Maar ik bedacht mij ook dat aan het eind van de rit de prijzen worden verdeeld. Prijzen in de vorm van wat dan ook. Ik weet zeker dat gaat hij ook dat gaat mee maken want het karakter van het willen winnen heeft zijn zoon vast niet van een vreemde en daarom weet ik zeker dat ik nog heel wat keer de vraag kan stellen: ,Hoe gaat het Menzo’ en dat het antwoord dan, het gaat wel goed’ zal zijn .