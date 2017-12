Ezinge en Eenrum: Even de politiek bewerken dan komt alles goed.

De opmerking: ‘Als je ziet wat er dit weekend op gewoon gras is gevoetbald snap ik niets van het vele roepen om kunstgras.” zorgde uiteraard weer voor de nodige commentaren. Commentaren van voor en tegenstanders van kunstgras die elkaar geen strobreed toegaven.Het vreemde was dat er waren die gewoon niet lazen wat er stond. Er stond namelijk dat ik niet begreep dat er zoveel om kunstgras werd geroepen omdat er ondanks de vele regen van de laatste tijd wel heel erg veel op gewoon gras gevoetbald kon worden. Opeens liep het water beter weg omdat de drainagebuizen het vele regenwater wel konden verwerken wat enkele weken eerder nog onmogelijk was. Dat was de opmerking en niets meer en niets minder. Ruim vijftig jaar in voetballand verwonderland rondlopen heeft mij wel geleert hoe de hazen lopen voordat ze op een van de kerstdagen in de pan verdwijnen. Natuurlijk wordt er op grote schaal gebruik gemaakt van de omstandigheden en kan er opeens gevoetbald worden wanneer er na afloop van een wedstrijd een plaatselijke DJ of regionale de kantine op zijn kop gaat zetten. Want een feest na afloop van een duel wat afgelast is dat gaat hem niet worden. Dus natuurlijk wordt er dan even minder scherp ‘geconsuld’ en tellen andere argumenten om een duel te laten spelen. Dit weekend staan voor mij de wedstrijden Ezinge-Z.E.C. en Eenrum-Kloosterburen op het programma. Duels op sportparken waar de velden er naar alle waarschijnlijkheid bijliggen al waren het de kwelders op Noordpolderzijl. Iets waar binnen de beide thuisspelende verenigingen niemand iets aan kan veranderen. Dat is nu eenmaal het lot van een vereniging met een voetbalveld bedekt met natuurgras. Ezinge en Eenrum, twee verenigingen die misschien een kunstgrasmat wel zouden kunnen gebruiken maar nooit gaan krijgen. Ezinge niet omdat de gemeente Winsum een club die op 01- 0-1-2019 naar de gemeente Westerkwartier verhuisd echt geen matje van gaat meegeven ondanks dat Ezinge een prachtige club is. Want om heel eerlijk te zijn krijg ik, wanneer ik in Feerwerd op bezoek ben, het idee dat de vv Ezinge op het gebied van onderhoud nog wel wat van ‘zijn’ gemeente tegoed heeft. Maar misschien komen er na de verhuizing betere tijden voor de withemden want als ik de geluiden van mijn trouwe volger uit Grijpskerk goed beluister is het gewoon even de politiek een beetje bewerken. Iets wat Eenrum dan ook moet doen, de politiek een beetje bewerken richting een beter veld. Want duidelijk is dat het hoofdveld van de bijna 100-jarige versleten is. Dat is geen schande want op de natuurgrasmat van de Eenrumers werd namelijk gevoetbald. Want zoals ook mijn vader zei toen hij nog consul was, het is een voetbalveld een geen gazon. En ja, dan was het weleens een knollentuin waar je door het veelvuldig voetballen in je vrije tijd geen moeite mee had. Dus de les uit Grijpskerk is dat Ezinge en Eenrum de politiek een beetje moeten bewerken want dan komt volgens mij trouwe volger alles goed……ondanks dat er domweg geen geld is om 'even' 2x 400,000 euro uit te geven